An 89th Cannes Film Festival Begins: 22 films Competing for the Palme d'Or, Tribute to Peter Jackson, Debate on Gender Representation, and Calls to Bypass Politics from the Festival

The 89th edition of the Cannes Film Festival began on Tuesday night in France and features 22 films competing for the Palme d'Or, the festival's top prize. The festival pays tribute to Peter Jackson, the New Zealand filmmaker behind the 'Lord of the Rings' trilogy, with a special award. A women's group expressed outrage over a promotional poster featuring famous characters from 'The Great Gatsby', which they deemed sexist. The festival emphasizes that it should not get involved in politics and will only defend French cultural standards.

انطلاق الدورة 79 لمهرجان كان: 22 فيلماً يتنافسون على السعفة، تكريم بيتر جاكسون، جدل تمثيل النساء، ودعوات لإبعاد السياسة عن المهرجانأطلقت، الثلاثاء، الدورة التاسعة والسبعين من مهرجان كان بحفلة تحتفي بالسينما باعتبارها «فعل مقاومة يتجاوز الثقافات».

ولقد افتتحت الممثلتان غونغ لي وجين فوندا، فعاليات المهرجان الممتدة على عشرة أيام، والتي سيتنافس خلالها 22 فيلماً على السعفة الذهبية خلفاً لفيلم المخرج الإيراني جعفر بناهي «كان مجرد حادث» الذي فاز بالجائزة العام الماضي. وقالت الممثلة الأمريكية جين فوندا خلال الافتتاح: «لطالما كانت السينما فعل مقاوة لأننا نروي قصصاً، والقصص تمثل ما يبني الحضارة»، فيما أشادت الممثلة الصينية غونغ لي بفن «يتجاوز اللغات والثقافات والأجيال» ويتوجّه «إلى ما نتشاركه جميعاً، المشاعر الإنسانية». alما علق المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان-ووك، رئيس لجنة التحكيم التي تضم الممثلة الأمريكية ديمي مور والمخرجة الصينية كلوي تشاو، على ذلك أن «ينبغي منح الجوائز لأعمال يبقى تأثيرها لخمسين أو مئة عام».

أكد هذا المخرج، وهو أول كوري جنوبي يترأس لجنة تحكيم المهرجان، أنه يتمنى مكافأة الأعمال استناداً إلى «قيمتها فقط»، من دون أي اعتبار للجنسية أو الإيديولوجيا السياسية. وكذلك، أوضح المندوب العام للمهرجان تيراي تريمو، في مؤتمر صحفي: «كثيراً ما يُطلب من المهرجان أن يضطلع بدور ما، وأن يُعنى بقضايا لا تخصّه مباشرة»، مضيفاً أن المهرجان لا ينبغي أن ينخرط بالسياسة، باستثناء ما يتعلق بالدفاع عن النموذج الثقافي الفرنسي.

وتحتفل الدورة التاسعة والسبعين بالمخرج النيوزيلندي بيتر جاكسون الذي نال سعفة ذهبية فخرية خاصّته ثلاثية «سيد الخواتم». قد أثار الملصق الرسمي على واجهة القصر الذي يستضيف الحدث، الذي يظهر شخصيتي تيلما ولويز من فيلم لريدلي سكوت، سخط مجموعة 50/50 النسوية. وندّت المجموعة بصورة الملصق واصفة إياها بأنها شكل من أشكال «التسويق الزائف للنسوية». والجدير بالذكر أنّ خمس مخرجات فقط أُدرجت أفلامهنّ في المسابقة الرسمية التي تضم 22 عملاً سينمائياً.

واعتبر تريمو أنّ تحقيق المساواة بين الجنسين سيستغرق وقتاً، رغم تزايد بروز النساء في السينما الناشئة كما يتضح من اختيار الأفلام القصيرة (38% منها لمخرجات)





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cannes Film Festival Palme D'or Peter Jackson Women In Cinema Politics And Film Festivals

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sharjah Line October FestivalThe Sharjah Line October Festival, under the theme 'miزان', will honor Ali Hamadi, Belail Hamidi, and Khalifa Shami, along with personal exhibitions and world-class artistic and cultural programs, in the presence of His Highness Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Member of the Supreme Council, Ruler of Sharjah. The festival, in its twelfth edition, will take place in October and will feature three masters of Arabic calligraphy, Ali Hamadi from the UAE, Belail Hamidi from Morocco, and Khalifa Shami from Egypt. The opening day of the festival will see the opening of personal exhibitions for the honorees in the 'Line' space, showcasing their selected works of calligraphy that reflect their artistic journeys and contributions to the development of Arabic calligraphy. The exhibitions will remain open to the public throughout the festival, providing visitors and enthusiasts with the opportunity to explore the diverse artistic expressions and aesthetic visions of the honored calligraphers.

Read more »

منصور بن محمد يشهد افتتاح دورة الألعاب الخليجية الرابعة بالدوحةسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، شهد، الاثنين، حفل افتتاح النسخة الرابعة من دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها دولة قطر حتى 22 مايو 2023. يمثل الإمارات بـ164 رياضياً ورياضية، حيث يخوضون منافسات في 17 رياضة فردية وجماعة، وبهذه المناسبة، أكد إيمانهم الراسخ بأن الرياضة الخليجية تمثل جسراً للتقارب ووحدة الصف، والمنصة لترسيخ قيم الأخوة والتنافس الشريف بين أبناء دول مجلس التعاون.

Read more »

انطلاق مهرجان كان بالريفيرا: نجوم ونجمة سترايساند والجائزة الذهبية الفخريةمهرجان كان السينمائي، الحدث السنوي للسينما المستقلة، ينطلق في منتجع الريفيرا الفرنسية، حيث يتألق نجوم مثل جون ترافولتا وآدم درايفر وباربرا سترايساند، وسيتم تكريم سترايساند وجاكسون، وسيشمل 22 فيلماً على السعفة مع سوق أفلام عالمي، وسيقدم جائزة السعفة الذهبية الفخرية للمخرجة سترايساند ومخرج فيلم 'لورد أوف ذا رينجز' بيتر جاكسون.

Read more »

British Labour Party Official Steps Down, Calls for PM's ResignationA senior British Labour Party official has resigned, urging Prime Minister Boris Johnson to step down from his leadership of the party. The official, who is the fourth to leave the government, cited the party's poor election results and the loss of public trust in the prime minister as reasons for his resignation.

Read more »

Barcelona Begins Legal Action Against Florentino PerezBarcelona has initiated legal proceedings against Florentino Perez, the president of Real Madrid, following his denial of allegations made by the club regarding the 'Niangera' case and the manipulation of the Spanish football league. The club issued a formal statement confirming that their legal department has started reviewing Perez's statements, preparing for potential legal actions in the coming period. The legal department is analyzing all the phrases used by Perez and studying the situation in detail before making any official decisions.

Read more »

المسار الشامل للتعليم تحقق نمواً قوياً في الربع الأول من 2026 مع ارتفاع الإيرادات 22%حققت الشركة نمواً في صافي الأرباح بنسبة 29.1% على أساس سنوي، ليصل إلى 61.7 مليون درهم...

Read more »