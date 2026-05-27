وول ستريت تسجل إغلاقاً قياسياً مدفوعاً بآمال الذكاء الاصطناعي وأسهم ميكرون، مع تراجع الأسواق الأوروبية والآسيوية

سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق، بينما حقق ناسداق مكاسب كبيرة بفضل التفاؤل حول تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد ارتفاع سهم ميكرون ليصل قيمته السوقية إلى تريليون دولار. في المقابل، تراجعت الأسواق الأوروبية بسبب مخاوف من تصعيد في الشرق الأوسط، بينما هبط نيكاي الياباني لجني الأرباح. كما أعلنت شركات عن تأجيل طروحاتها الأولية بسبب عدم الاستقرار.

شهدت الأسواق المالية العالمية تقلبات ملحوظة يوم الثلاثاء مدفوعة بتطورات جيوسياسية وتقنيات الذكاء الاصطناعي . في الولايات المتحدة، سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق، ليصل إلى 7519.47 نقطة، بزيادة 46.00 نقطة أو 0.62 بالمئة.

كما حقق مؤشر ناسداك، الغني بأسهم التكنولوجيا، مكاسب إضافية بنسبة 1.18 بالمئة، ليغلق عند 26655.89 نقطة، مرتفعاً 311.92 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.21 بالمئة، ليصل إلى 50473.10 نقطة. كان الدافع الرئيسي لهذه الحركة هو التفاؤل المحيط بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما بعد أن ارتفعت أسهم شركة ميكرون بشدة، مما دفع قيمتها السوقية إلى تريليون دولار للمرة الأولى، بعد أن رفع بنك يو. بي.

إس سعره المستهدف للسهم من 535 دولاراً إلى 1625 دولاراً. وأشار المحللون إلى أن هذه الارتفاعات تذكر بالطفرة التكنولوجية في أواخر التسعينيات، لكنهم حذروا من إمكانية تكرار فقاعة التكنولوجيا إذا لم يتم التعلم من الدروس الماضية. في أوروبا، تراجعت معظم البورصات بسبب الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع مع إيران، خاصة بعد الضربات الأمريكية التي وُصفت بأنها "دفاعية" في جنوب إيران. لكن مؤشر فاينانشال تايمز 100 في لندن ارتفع بنسبة طفيفة 0.2 بالمئة بعد عودة السوق من عطلة.

ومع ذلك، انخفض سهم شركة بي. بي بأربعة بالمئة بعد إقالة رئيسها ألبرت مانيفولد، كما تراجع سهم فيراري بنسبة 8.4 بالمئة بعد الكشف عن أول سيارة كهربائية بالكامل من إنتاجها، في ظل تراجع طموحات المنافسين في هذا المجال بسبب ضعف الطلب. وقد سجل سهم فيراري أكبر انخفاض يومي له منذ أكتوبر، مما أثّر سلباً على قطاع السيارات وقطع الغيار الذي هبط 1.9 بالمئة.

في آسيا، هبط مؤشر نيكاي الياباني، متخلياً عن ذروته القياسية السابقة، حيث باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح بعد ارتفاع كبير، كما أن ارتفاع أسعار النفط أثر سلباً على المعنويات. وقد قفز المؤشر في الجلسة السابقة بنسبة 2.87 بالمئة، مسجلاً مكاسب إجمالية بلغت 8.95 بالمئة على مدى الجلسات الثلاث الماضية، وهي أكبر مكاسب له في ثلاثة أيام منذ أكثر من ست سنوات.

وانخفضت أسهم شركات الرقائق مثل أدفانتست وطوكيو إلكترون وكيوكسا وفوجيكورا، بينما قفزت أسهم مجموعة سوفت بنك 10.91 بالمئة لتصبح أكبر داعم للمؤشر. كما علقت شركة كينت آر. أو سيستمز الهندية خطط طرحها العام الأولي، بسبب عدم الاستقرار الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط، في وقت أوقفت فيه شركات أخرى مثل فون بي وريلاينس جيو بلاتفورمز خطط إدراجها أو حولتها إلى جمع أموال خاص





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأسواق المالية الذكاء الاصطناعي ميكرون ستاندرد آند بورز 500 ناسداك

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

هشام الجخ: كتبت أغنية هابطة مقابل 500 جنيهاعترف الشاعر المصري هشام الجخ أنه كتب أغنية هابطة مقابل 500 جنيه.

Read more »

ماراثون لأصحاب الهمم يروج للسياحة المصريةشارك 500 عداء من أصحاب الهمم، من ضعاف السمع، في ماراثون طاف عدداً من المحافظات المصرية...

Read more »

أوقاف دبي تدعم «دبي للتوحد» بـ 500 ألف درهمأعلنت مؤسسة الأوقاف، وإدارة القصّر بدبي، مساهمتها بمبلغ 500 ألف درهم، دعماً لمشروع افتتاح 3 غرف

Read more »

سعيد بن سرور يحقق الفوز رقم 500 في سباقات «الجروب»حقق المدرب الإماراتي العالمي سعيد بن سرور إنجازاً كبيراً بوصوله إلى الفوز رقم 500 بسباقات «الجروب

Read more »

«مئوية ديزني» تعيد 500 شخصية إلى الحياةيعود إلى الحياة أكثر من 500 من أبطال «ديزني» وشخصياتها...

Read more »

32 شركة إماراتية تتصدر الـ 100 الأكثر ربحيةً في «فورتشن العربية»أعلنت فورتشن العربية، الثلاثاء، عن إطلاق قائمة فورتشن 500 العربية لعام 2023، والتي تضم أكبر 500 شركة في المنطقة

Read more »