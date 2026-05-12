وزارة التعليم العالي توظف الذكاء الاصطناعي لرصد الإعلانات المضللة وإغلاق مراكز تدريب مخالفة

كشفت وزارة التعليم العالي عن رصد قرابة ألفي إعلان رقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع اتخاذ إجراءات حازمة ضد 46 إعلاناً مخالفاً وإغلاق مركز تدريبي لضمان جودة التعليم وحماية الطلبة.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جودة المخرجات التعليمية وحماية المجتمع الأكاديمي من الممارسات المضللة، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل حملتها الرقابية الواسعة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقد كشفت الوزارة عن رصد ومتابعة دقيقة لـ 1976 مادة إعلانية رقمية تم تداولها داخل الدولة، صادرة عن 89 مؤسسة تعليم عالٍ وجهة تدريبية مختلفة. وقد اعتمدت الوزارة في هذه العملية على منظومة رصد استباقية متطورة مدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي التي تم تطويرها داخلياً، مما يعكس التوجه الحكومي نحو دمج التقنيات الحديثة في العمل الرقابي لضمان دقة المتابعة وسرعة الاستجابة لأي تجاوزات قد تؤثر سلباً على مستقبل الطلبة ومسيرتهم الأكاديمية.

إن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا السياق يتيح للوزارة مسحاً شاملاً للمحتوى الرقمي وتحديد الإعلانات التي قد تحمل وعوداً غير واقعية أو تروج لبرامج غير معتمدة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في كيفية إدارة حوكمة التعليم العالي والتدريب في الدولة. وبناءً على نتائج عمليات الرصد الرقمي، تبين أن هناك 46 مادة إعلانية لم تكن متوافقة مع الاشتراطات والمعايير المعتمدة من قبل الوزارة.

ولم تقف الوزارة عند حد الرصد فحسب، بل اتخذت سلسلة من الإجراءات الاستباقية والحازمة للحد من انتشار هذه المواد، شملت توجيه إنذارات رسمية وشديدة اللهجة للمؤسسات التعليمية التي قامت بالترويج لبرامج غير معتمدة أكاديمياً. كما قامت الوزارة بحجب مجموعة من الإعلانات الصادرة عن مكاتب خدمات واستشارات تعليمية ومراكز تدريبية غير مرخصة، وذلك لمنع استقطاب الطلبة في برامج قد لا تمنحهم مؤهلات معترف بها.

وفي ذات السياق، عملت الوزارة على توجيه المؤسسات لتصحيح المحتوى الإعلاني المخالف بعد استيفاء كافة المتطلبات والمعايير اللازمة، مما يضمن وصول معلومات دقيقة وشفافة للمستهلك التعليمي، ويقلل من فرص حدوث تضليل قد يؤدي إلى خسائر مادية أو زمنية للطلبة. وبالتوازي مع الرقابة الرقمية، كثفت الوزارة من جهودها الميدانية لضمان التطبيق الفعلي للقوانين واللوائح على أرض الواقع. حيث نفذت الوزارة خلال الربع الأول من العام الحالي 72 زيارة رقابية وتفتيشية استهدفت مراكز التدريب ومكاتب الخدمات والاستشارات التعليمية.

وأسفرت هذه الزيارات عن رصد 21 مخالفة قانونية وإدارية تم التعامل معها فوراً وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة. وفي إجراء حازم يعكس عدم التهاون مع المخالفات الجسيمة، قررت الوزارة إغلاق أحد المراكز التدريبية التي ثبت عدم التزامها بالضوابط المعتمدة. هذا التكامل بين الرصد الرقمي والرقابة الميدانية يشكل درعاً واقياً يضمن التزام كافة الجهات التعليمية بالأنظمة والضوابط، ويؤكد أن الرقابة لا تقتصر على الشاشات بل تمتد لتشمل المقرات والعمليات التشغيلية الفعلية لضمان أعلى مستويات الجودة.

من جانبه، صرح إبراهيم فكري، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بأن المنظومة الرقابية الحالية لا تهدف فقط إلى ضبط المخالفات، بل ترتكز على نهج استباقي شامل يضع حماية الطلبة في مقدمة الأولويات. وأشار إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير أدواتها التقنية وتوظيف أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي لزيادة دقة الرصد وسرعة التعامل مع الممارسات غير المنضبطة.

وأضاف أن هذا التطور التقني يساهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المجتمع في جودة منظومة التعليم العالي والتدريب في الدولة، ويجعل من البيئة التعليمية بيئة آمنة وموثوقة تشجع على الابتكار والتميز الأكاديمي بعيداً عن أي تلاعب أو تضليل ترويجي. وفي ختام هذه الجهود، وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نداءً هاماً ومباشراً إلى كافة الطلبة وأولياء الأمور بضرورة توخي الحذر الشديد قبل اتخاذ قرار التسجيل في أي برنامج أكاديمي أو تدريبي.

ودعتهم إلى ضرورة التحقق من ترخيص المؤسسة التعليمية والتأكد من أن البرامج الأكاديمية معتمدة رسمياً من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي في الوزارة. وأوضحت الوزارة أن هذا التحقق يمكن القيام به بسهولة ويسر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، أو من خلال التواصل المباشر مع مركز إسعاد المتعاملين على الرقم المجاني 800511.

وأكدت الوزارة أن ضمان جودة التعليم وحماية حقوق الطلبة تمثل أولوية قصوى ومحركاً أساسياً لكافة خططها التشغيلية والرقابية، مشددة على أن الوعي المجتمعي يمثل الشريك الأساسي في نجاح المنظومة الرقابية الوطنية





