مؤسسة مطارات دبي: الارتفاع المتوقع في وتيرة السفر لا يمثل تحدياً

دعت مؤسسة مطارات دبي المسافرين إلى الوجود في المطار قبل موعد المغادرة بأربع ساعات على الأقل خلال فترة الذروة هذه، حيث يتوقع أن يشهد مطار دبي الدولي تدفقاً ملحوظاً ونمواً متصاعداً في أعداد الضيوف والمسافرين خلال عطلة عيد الأضحى ، مدفوعاً بارتفاع الطلب على السفر تزامناً مع الإجازة الممتدة لأسبوع كامل.

وأضافت المؤسسة أن وجهات جنوب آسيا وأوروبا الغربية وشرق آسيا، تتصدر قائمة المناطق الأكثر طلباً عبر مطاراتها، مدعومة بزيادة الرحلات والسعة المقعدية، التي توفرها الناقلات الوطنية لربط المسافرين عبر شبكتها العالمية الواسعة التي تضم 150 وجهة منتظمة. واكد الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، ماجد الجوكر، أن الارتفاع المتوقع في وتيرة السفر لا يمثل تحدياً بالنسبة لهم، بل فرصة متجددة نؤكد من خلالها مرونة بنيتنا التحتية وكفاءة فرقنا في إدارة الأعداد الكبيرة من المسافرين وانسيابية حركتهم، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والراحة لجميع الضيوف.

وأضاف الجوكر أن «مطارات دبي» تعمل بكامل جاهزيتها التشغيلية، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات الحكومية، لضمان انسيابية حركة المسافرين، واستيعاب الزيادة المتوقعة في أعدادهم، بما يضمن تجربة سفر سلسة ومريحة لجميع الضيوف خلال هذه الفترة. وتمكنت «مطارات دبي» من إنجاز خطط استباقية متكاملة، ترتكز على التنسيق المشترك والوثيق مع جميع الجهات والشركاء في المطار لضمان أعلى مستويات الجاهزية، وانسيابية حركة المسافرين، واستيعاب الزيادة المتوقعة في أعدادهم.

واكد الجوكر أن الابتكار والتكنولوجيا هما الركيزة الأساسية لإدارة فترات الذروة بنجاح، وتوفير مطارات آمنة وتقديم تجربة عالمية، مشيراً إلى أن البوابات الذكية والأنظمة البيومترية المعتمدة على تقنيات التعرف إلى الوجه، تسهمان في اختصار زمن إنجاز إجراءات الجوازات. ودعا الجوكر الضيوف إلى اتباع مجموعة من الإرشادات الأساسية، بما في ذلك الوصول المبكر، والوجود في المطار قبل موعد المغادرة بأربع ساعات على الأقل لضمان إنجاز الإجراءات براحة تامة.

وأوضح أن النصائح تشمل أيضاً إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، واستخدام التطبيقات الذكية للناقلات الجوية قبل التوجه إلى المطار، إضافة إلى التأكد المسبق من صلاحية جوازات السفر وتأشيرات الدخول الخاصة بوجهة السفر النهائية، مع الالتزام بسياسات الأوزان المقررة من شركات الطيران. كما أوصى الجوكر باستخدام «مترو دبي» للوصول من وإلى مباني المطار، كونه الخيار الأسرع لتفادي الازدحام المروري على الطرقات خلال فترة العيد





