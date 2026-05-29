VAR توسيع صلاحياتها لتشمل الركنيات والصفراء الثانية في كأس العالم 2026

تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) ستستمر في لعب دورها في بطولة كأس العالم 2026 بعد تعديل صلاحياتها لتشمل الركنيات والصفراء الثانية، مع استمرار التسلل شبه الآلي. سيتم توسيع نطاق تدخل الـVAR ليشمل حالتين إضافيتين؛ الأولى تتعلق بالركلات الركنية في حال احتسابها بشكل خاطئ، والثانية تخص البطاقات الصفراء الثانية عندما يتبين بعد المراجعة أن قرار الحكم لم يكن صحيحاً.

تستعد تقنية حكم الفيديو المساعد ( VAR ) للعب دور أكثر تأثيراً خلال بطولة كأس العالم 2026 ، بعدما أعلن تعديلات جديدة تمنحها صلاحيات إضافية، لتبقى واحدة من أكثر الأدوات التحكيمية إثارة للجدل في كرة القدم الحديثة.

قبل النسخة المقبلة من كأس العالم، كان تدخل الـVAR محصوراً في أربع فئات رئيسية تشمل الأهداف، وركلات الجزاء، والبطاقات الحمراء المباشرة، وحالات الخطأ في تحديد هوية اللاعب المعاقب. لكن مونديال 2026 سيشهد للمرة الأولى توسيع نطاق التدخل ليشمل حالتين إضافيتين؛ الأولى تتعلق بالركلات الركنية في حال احتسابها بشكل خاطئ، والثانية تخص البطاقات الصفراء الثانية عندما يتبين بعد المراجعة أن قرار الحكم لم يكن صحيحاً.

إلى جانب الـVAR التقليدي، ستواصل تقنية التسلل شبه الآلي (SAOT) حضورها خلال البطولة؛ حيث تعتمد على شبكة تصل إلى 30 كاميرا منفصلة عن كاميرات الـVAR، بعضها يعمل بسرعة تصوير مضاعفة. ويقوم النظام باكتشاف حالات التسلل بشكل آلي وإنتاج رسوم ثلاثية الأبعاد توضح القرار التحكيمي، وهو ما أسهم في تسريع عمليات المراجعة ورفع مستوى الدقة في قرارات التسلل.

يعتمد عمل الـVAR على مبدأ يعرف باسم «الخطأ الواضح والمؤكد»، ما يعني أن التقنية لا تتدخل لمجرد وجود قرار قابل للنقاش، بل فقط عندما تظهر المراجعة وجود خطأ تحكيمي لا يترك مجالاً كبيراً للشك. ويهدف هذا المبدأ إلى الحفاظ على سلطة حكم الساحة ومنع الإفراط في استخدام المراجعات، مع الإبقاء على القرار الأصلي في الحالات التقديرية القابلة للاجتهاد.

مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تبدو تقنية الـVAR مرشحة لأن تبقى في قلب المشهد الكروي العالمي، ليس فقط كأداة تحكيمية، بل كأحد أبرز عناصر النقاش حول مستقبل اللعبة وحدود تدخل التكنولوجيا داخل المستطيل الأخضر





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

VAR كأس العالم 2026 تقنية حكم الفيديو المساعد توسيع صلاحيات الركنيات والصفراء الثانية التسلل شبه الآلي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

كرة كأس العالم 2026 لا تعمل دون بطاريات.. ما القصة؟تنتظر جماهير كرة القدم في انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026، ظهور الكرة الجديدة التي...

Read more »

سعر الذهب في مصر الخميس 28 مايو 2026.. كم قيمة عيار 18 اليوم؟انخفضت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الخميس 28 مايو 2026، بشكل طفيف للغاية، عقب تذبذبها...

Read more »

الإمارات تواصل دفع مسارات الحوار الدوليشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في منتدى «غلوبسيك 2026» الذي عُقد في العاصمة...

Read more »

عمر الحمادي: العين نجح في تحقيق التوازن بين القوة الهجومية والانضباط الدفاعيأكد المحاضر الدولي في كرة القدم باتحاد الكرة والمحلل الفني عمر الحمادي أن فريق العين نجح في تحقيق التوازن بين القوة الهجومية والانضباط الدفاعي خلال الموسم الحالي 2025-2026.

Read more »

القوة الجوية بطلاً للدوري العراقي.. والشرطة وصيفاًتوج فريق القوة الجوية الأول لكرة القدم بطلاً لدوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2025-2026...

Read more »

دبي لكرة السلة يتأهل لنهائي الدوري الأدرياتيكيحقق فريق دبي لكرة السلة إنجازاً تاريخياً بتأهله إلى نهائي الدوري الأدرياتيكي لموسم 2025-2026، عقب فوزه على بودوتشنوست في المباراة الثالثة والحاسمة من نصف النهائي.

Read more »