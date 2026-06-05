US and Israel Launch Attacks on Iranian Nuclear Facilities

The Director General of the International Atomic Energy Agency, Rafael Grossi, has stated that the missile attack on the nuclear power plant in the UAE on May 17, 2022, posed a significant threat to nuclear safety. He emphasized that attacking nuclear facilities is strictly prohibited and condemned. The US is reportedly preparing a resolution to condemn Iran before the meeting of the Agency's Board of Governors, which could complicate broader negotiations between Washington and Tehran on nuclear issues. Iran has claimed that the US and Israel launched 17 attacks on its nuclear facilities since 2025, resulting in damage to three uranium enrichment facilities. The IAEA has not yet been able to verify the extent of the damage to Iran's high-enriched uranium stockpiles.

الخلاصة غروسي: هجوم مسيّرات على محطة براكة عرّض السلامة النووية لخطر جسيم وأمريكا تُعد قراراً يندد بإيران وسط توتر ومطالب تفتيش منشآتها أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، أمس الجمعة، أن الهجوم بالمسيّرات على محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات في 17 مايو/ أيار الماضي «عرّض السلامة النووية لخطر جسيم»، مؤكداً أن مهاجمة منشآت نووية «أمر محظور تماماً ومحرّم»، فيما تُعد الولايات المتحدة مشروع قرار يندد بإيران قبل اجتماع الوكالة.

وقال غروسي لدى افتتاح اجتماع خاص لمجلس المحافظين في مقر الوكالة في فيينا،عُقد بناء على طلب تقدمت به مصر والأردن والمغرب والسعودية، إن «هذا الهجوم (على براكة) تسبب بنشوب حريق في مولد كهربائي خارج الموقع، ما استدعى اللجوء إلى مولدات طوارئ». وأضاف غروسي الذي زار المحطة وعرض مساعدة الوكالة الدولية، أن الإمارات العربية المتحدة استجابت «بسرعة وفعالية لحدث لم يكن من الممكن تصوّره، وهو ضربة مباشرة من مسيّرة محملة بالمتفجرات».

وكرر غروسي «رسمياً، دعواته لأطراف النزاع ولجميع الأطراف في كل النزاعات، إلى احترام الركائز الأساسية التي تضمن أمن وسلامة المنشآت النووية في زمن النزاعات». في المقابل، أعلنت إيران، أمس الجمعة، في بيان ألقته أمام مجلس المحافظين، أن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا 17 هجوماً على منشآتها النووية منذ 2025. وأكدت أن «واحداً من أخطر هذه الهجمات استهدف مبنى يبعد 350 متراً فقط، عن مفاعل محطة بوشهر النووية، وأسفر عن وقوع ضحايا».

من جهة أخرى، قال دبلوماسيون، أمس الجمعة، إن ​الولايات المتحدة تُعد مشروع قرار يندّد بإيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية ‌للطاقة الذرية، في خطوة ‌قد تعقد المحادثات الأوسع بين واشنطن وطهران لتمديد وقف إطلاق النار، وتمهيد الطريق لمحادثات بشأن قضايا تشمل البرنامج النووي الإيراني. وأدت هجمات عسكرية إسرائيلية وأمريكية في يونيو / حزيران 2025 إلى إلحاق إضرار، كلية أو جزئية، بثلاث محطات لتخصيب اليورانيوم.

غير أنه يُعتقد أن كمية كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران لم يلحق بها أيّ ضرر، لكن الوكالة الدولية لم تتسن لها حتى الآن زيارة هذه المرافق للتحقق من ذلك. ومع انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة، الأسبوع الجري، قال دبلوماسيون معتمدون لدى الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إن واشنطن تعمل على إعداد نص، لكنها لم تعمّمه حتى الآن، ولذلك لا تزال التفاصيل غير واضحة.

وأبدت إيران استياءها من القرارات السابقة الصادرة عن مجلس إدارة الوكالة ضدها، وغالباً ما ردّت بتصعيد أنشطتها النووية، أو تقليص مستوى تعاونها مع الوكالة. غير أن مصدر القلق الأكثر إلحاحاً هذه المرة يتمثل في المفاوضات مع الولايات المتحدة. وقال ‌ميخائيل أوليانوف السفير الروسي لدى الوكالة لصحفيين «أعتقد أن ذلك يمكن أن يثير غضب الجانب الإيراني».

وقال أوليانوف «على حد علمي، سيطالبون إيران السماح لموظفي الوكالة بالوصول إلى المنشآت النووية على الأراضي الإيرانية»، مشيراً إلى أنه لا يعتقد أن تقدم الولايات المتحدة، فعلياً، مشروع القرار. وكان آخر قرار أصدرته الوكالة ضد إيران في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لإلزامها بإبلاغ الوكالة «من دون تأخير» بوضع مخزونها من اليورانيوم المخصب وفي المواقع النووية التي تعرضت للقصف، وهو ما لم تفعله حتى الآن.

وفي ما يتعلق بمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، قال غروسي، أمس الجمعة، رداً على أسئلة الصحفيين، إن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية «الذهاب إلى هناك والتحقق من كميته». وأوضح «مرّ وقت طويل، ومن دون وجود وضع مرجعي واضح، فإن جدوى سحبه على صعيد عدم الانتشار قد تكون نسبية». (وكالات)شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية على واجهة مقرها في فيينا(رويترز





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran US Israel Nuclear Facilities Missile Attack Rafael Grossi International Atomic Energy Agency Board Of Governors Nuclear Safety Nuclear Issues Damage To Nuclear Facilities High-Enriched Uranium Stockpiles

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

First U.S. case of the deadly fly in decades sparks concern over spread and potential impact on cattle industryThe discovery of the first confirmed case of the fly in Texas in decades has raised concerns about its spread and potential impact on the cattle industry. The fly, known as the cattle fly or stable fly, poses a threat to livestock and can lead to the death of the host if left untreated. The discovery of the case in a farm in Brazoria County, Texas, comes after the fly was detected in Mexico last year and spread north. The Texas Department of Agriculture and the U.S. Department of Agriculture have taken measures to contain the spread and prevent the spread of the fly, including a 20-mile radius around the infected farm. The potential impact on the cattle industry in Texas, which could amount to $1.8 billion, has raised concerns about the stability of the fly's spread and the impact on consumer demand for beef.

Read more »

Colombian Journalists Launch Platform to Educate Voters on Debt PolicyTwo Colombian journalists, Valeri Siffintez Martiniz and Maria Camila Gonzalez, expressed concern about the increasing debt of their country and the lack of awareness among voters regarding debt policy. They launched a multi-media platform called 'Economy of the People' to educate voters, especially the millennial generation, about debt policy and its consequences.

Read more »