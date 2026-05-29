US President Trump to Make Final Decision on Iran Deal, Open Strait of Hormuz, and Dismantle Nuclear Weapons Capability

The US President, Donald Trump, is expected to make a final decision on an agreement with Iran to extend a ceasefire and open the Strait of Hormuz, which is crucial for global oil trade. The announcement comes after the US lifted the maritime blockade on Iran, demanding immediate opening of the Strait without any restrictions. Iran, on the other hand, has stated that it will reopen the Strait after the removal of the US blockade, according to previously agreed terms, and that a consensus has been reached with the US, but the final touches are yet to be added. The US President has also demanded Iran to remove all underwater mines in the Strait and has mentioned that US vessels have destroyed some of them. Furthermore, he has emphasized that Iran will never have nuclear weapons and that no money will be exchanged until further notice. The International Atomic Energy Agency (IAEA) head, Rafael Grossi, has stated that Kazakhstan is ready to host Iran's enriched uranium stockpile if an agreement is reached. Meanwhile, the Pakistani Foreign Minister, Ishak Dar, has visited Washington to discuss the latest developments in the negotiations to end the war with Iran. The Israeli Prime Minister, Benjamin Netanyahu, has also announced that the Israeli military has advanced to positions along the Litani River in Lebanon, escalating attacks on Hezbollah positions.

تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز خلال الساعات القادمة، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتخذ قراراً نهائياً بشأن اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار، يشمل فتح مضيق هرمز وتفكيك قدرة طهران على صنع سلاح نووي.

وأعلن ترامب رفع الحصار البحري عن إيران، مطالباً الأخيرة بفتح المضيق فوراً، ودون قيود، فيما أكدت طهران أنها ستعيد فتح المضيق بعد رفع الحصار الأمريكي، وفقاً لترتيبات متفق عليها مسبقاً، لافتة إلى أنه تم التوصل إلى تفاهم مع أمريكا لكن لم توضع لمساته الأخيرة بعد. وفي منشور على منصة «تروث سوشيال»، أكد ترامب أنه يجب فتح «هرمز» فوراً دون أي رسوم مرور في الاتجاهين، كما أعلن أنه يمكن للسفن العالقة في المضيق البدء في العودة إلى أوطانها.

وطالب الرئيس الأمريكي إيران بإزالة جميع الألغام البحرية في المضيق، مشيراً إلى أن كاسحات أمريكية فجرت عدداً منها، وأن على إيران استكمال الإزالة الفورية لما تبقى منها. وقال ترامب إن على طهران أن توافق على أنها لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً. كما شدد على أنه لن يتم تبادل أي أموال مع إيران حتى إشعار آخر.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن حصلت على تعهدات شفوية من مسؤولين في إيران بشأن المواد النووية، وأضافوا أن الاتفاق سيتضمن أيضاً وقفاً لإطلاق النار في لبنان. إلى ذلك، أفاد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن كازاخستان أبدت استعدادها لاستضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، في حال التوصل إلى اتفاق.

ووصل وزير خارجية باكستان إسحق دار إلى واشنطن لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومن المتوقع أن تتناول أحدث التطورات في ​مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران. وفي شأن متصل، تقدم الجيش الإسرائيلي إلى مواقع شمال نهر الليطاني في لبنان، أمس، مع تصعيد هجماته على مواقع ميليشيا «حزب الله»، بحسب ما أكده رئيس ​الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وتزامن التقدم الإسرائيلي مع استضافة الجيش الأمريكي ممثلين عن وزارتي الدفاع الإسرائيلية واللبنانية في واشنطن، لمتابعة خطة سلام توسطت فيها الولايات المتحدة بين البلدين، وتتضمن نزع سلاح «حزب الله»





