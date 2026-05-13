UAE and Korea Strengthen Collaboration in AI and Semiconductor Value Chains

The UAE and Korea have strengthened their collaboration in the AI and semiconductor value chains through a high-level delegation visit. The visit aimed to enhance bilateral cooperation and open new avenues for partnership between the two countries along the value chains of AI and semiconductors, which contribute to the diversification of the UAE's economy and reflect its strategic focus on future-oriented industries.

شاركت وزارة الاستثمار ضمن وفد رفيع المستوى في زيارة إلى جمهورية كوريا بهدف تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين على امتداد سلاسل القيمة في مجالي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بما يدعم أجندة التنويع الاقتصادي في الدولة ويعكس تركيزها الاستراتيجي على الصناعات المستقبلية.

وشارك الوفد في «منتدى الاستثمار الإماراتي-الكوري للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات»، في جمهورية كوريا. وعُقد المنتدى تحت مظلة فريق العمل المشترك الذي تأسس خلال زيارة الدولة في نوفمبر 2025، وجمع جهات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص من كلا البلدين، بهدف رسم أجندة مشتركة للتعاون في منظومة الذكاء الاصطناعي بما يشمل البنية التحتية والنماذج والخدمات.

وأشاد الجانبان خلال اللقاء الثنائي بقوة الاستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي والقدرات التنفيذية لكلا البلدين، واتفقا على أهمية إرساء إطار تعاون منظّم لتسريع تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في ظل تنامي المنافسة العالمية بوتيرة متسارعة. وترأس الوفد محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار وضمّ عبدالله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا، إلى جانب ممثلين عن أبرز الجهات في منظومة التكنولوجيا والاستثمار الإماراتية، بما في ذلك شركتا «كور 42» و«إم جي إكس» الرائدتان في مجال الذكاء الاصطناعي، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوّرة ومعهد الابتكار التكنولوجي، كما ضمّ ممثلين عن أبرز المؤسسات الاستثمارية الوطنية، ومن بينها شركة مبادلة للاستثمار وجهاز أبوظبي للاستثمار.

كما شارك محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، في الجلسة الحوارية التي تلت اللقاء، وبحثت نماذج تعاون عملية تستثمر أبرز مجالات التكامل بين اقتصادي البلدين، فيما قدّمت الشركات الكورية عروضاً استثمارية في ثلاثة مجالات ذات أولوية، هي أشباه الموصلات، والبنية التحتية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي إطار الزيارة، أجرى الوفد جولات ميدانية على عدد من أكثر المنشآت تطوّراً في قطاعي التكنولوجيا وأشباه الموصّلات بجمهورية كوريا، ضمن الجهود الرامية لتعزيز التعاون بين الدولتين على امتداد سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي.

ويأتي ذلك في وقت تُسرّع فيه دولة الإمارات خطاها لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في هذا المجال، وإنشاء بنية تحتية واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني. وقال محمد عبدالرحمن الهاوي: تجمع دولة الإمارات وجمهورية كوريا شراكة راسخة ترتكز على طموح مشترك لقيادة صناعات الغد.

وتشهد علاقتنا الاستثمارية زخماً متنامياً، مدفوعةً بالتزام دولة الإمارات الذي تم الإعلان عام 2023 عن استثمار 30 مليار دولار أمريكي في جمهورية كوريا ويستند هذا الزخم إلى سجلّ حافل من التعاون النوعي في قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي، بدءاً من الدور المحوري الذي اضطلعت به جمهورية كوريا في تنفيذ محطة براكة للطاقة النووية السلمية في أبوظبي، وصولاً إلى مشاركتها في مشروع ستارجيت الإمارات لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وأضاف إن هذه المشاريع الرائدة تؤكد قدرة هذا التعاون على تحقيق نتائج ملموسة ذات أهمية استراتيجية للبلدين، مشيراً إلى أن الزيارة تمثل خطوة مهمة على صعيد توسيع تلك الشراكة لتشمل مختلف مراحل سلسلة القيمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وقال ريو جي ميونغ، النائب الثاني لوزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا: تستند التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي إلى منظومة متكاملة تجمع بشكل وثيق بين أشباه الموصلات ومراكز البيانات ونماذج وخدمات الذكاء الاصطناعي ومن خلال الجمع بين نقاط القوة التي تتمتع بها جمهورية كوريا على امتداد منظومة الذكاء الاصطناعي، والقدرات الاستثمارية لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يربط الشركات بالأسواق العالمية، سنعمل على تطوير نماذج تعاون عملية تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، من بينها تطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي منخفضة استهلاك الطاقة وعالية الكفاءة، والمشاركة في مشروع ستارجيت الإمارات لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي





