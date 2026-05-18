UAE Skills 2026 Competition Launched in ADNIC with 500 Participants in 37 Skills

The UAE Skills 2026 Competition, a national platform for talent development, has officially started in ADNIC with 500 participants from across the UAE. The competition, which aims to empower young talent and enhance their technical and professional skills, will run until May 20, featuring 37 skills in various fields.

انطلاق مهارات الإمارات 2026 بأدنيك برعاية الشيخة فاطمة بمشاركة 500 متسابق في 37 مهارة حتى 20 مايو لتمكين الشباب وصقل المهارات تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، انطلقت أمس الاثنين، فعاليات الدورة السابعة عشرة من «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2026» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بتنظيم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وتستمر حتى 20 مايو الحالي.

وتواصل «مهارات الإمارات» مسيرتها الوطنية الرائدة الممتدة لما يقارب 20 عاماً في تمكين الشباب الإماراتي، وصقل مهاراتهم التقنية والمهنية، وترسيخ ثقافة التميز والابتكار، بما جعلها منصة وطنية متكاملة لإعداد الكفاءات الوطنية للمستقبل. وتشهد الدورة الحالية مشاركة أكثر من 500 متسابق ومتسابقة من مختلف إمارات الدولة، يتنافسون في 37 مهارة تقنية ومهنية وفنية، ضمن مجموعة واسعة من التخصصات المستقبلية والهندسية والتقنية.

وأكد الدكتور مبارك سعيد الشامسي، رئيس مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أن المسابقة تمثل منصة وطنية استراتيجية لتعزيز جاهزية الشباب الإماراتي، ودعمهم بمهارات المستقبل وفق أعلى المعايير العالمية. وتتضمن الفعاليات منافسات عملية مباشرة، وتجارب تقنية متقدمة، إلى جانب جناح «صُنّاع المستقبل»، الذي يوفر للزوار تجارب تفاعلية مبتكرة لاستكشاف مهارات المستقبل في بيئة تعليمية وترفيهية لجميع الأعمار





