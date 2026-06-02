Trump Administration Allows Voluntary Framework for AI Model Sharing with Government

The Trump administration has signed an executive order that allows AI model developers to share their advanced models with the government before releasing them to the public. The framework, which was initially proposed with a 90-day review period, has been reduced to 30 days to address concerns about the potential impact on innovation and competitiveness in the AI race with China.

02 يونيو 2026 وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا الثلاثاء أتاح بموجبه إنشاء إطار طوعي يسمح لمطوّري الذكاء الاصطناعي بمشاركة نماذجهم المتطوّرة مع الحكومة قبل طرحها.

يتيح القرار لشركات مثل أوبن إيه آي وغوغل وأنثروبيك منحَ الحكومة إمكان الوصول إلى أقوى نماذجها قبل موعد طرحها بثلاثين يوما. وجاء القرار على خلفية مخاوف تتعلّق بنموذج "ميثوس" الذي طوّرته شركة أنثروبيك، وامتنعت عن طرحه للعامة بسبب قدرته على كشف ثغرات في الأنظمة الحاسوبية، بما فيها الأنظمة المصرفية والحكومية والمستشفيات.

ويمثل الإطار الزمني البالغ ثلاثين يوما حلا وسطا، إذ كانت النسخة الأولية المسربة من القرار تقترح مدة تصل إلى تسعين يوما من الاطلاع الحكومي المسبق، بينما ضغطت شركات التكنولوجيا لتقليصها إلى 14 يوما فقط. ووفقا لما أوردت تقارير إعلامية، تواصل المستثمر في وادي السيليكون ديفيد ساكس، الذي يشغل منصب مسؤول الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية في إدارة ترامب، مع الرئيس منبها إيّاه إلى أن الإجراء قد يبطئ الابتكار ويضرّ بتنافسية الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي مع الصين، ما فاجأ بعض مسؤولي البيت الأبيض الذين كانوا يعتقدون أنه يؤيّد القرار.

وكتب ساكس على منصة "إكس" الأسبوع الماضي "التنظيم غير الضروري هو أكبر تهديد للابتكار في أميركا", مضيفا أن الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي يتطلّب إزالة "العوائق البيروقراطية". وينص الأمر التنفيذي أيضا على تكليف وزارة الخزانة ووكالة الأمن القومي ووكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية إنشاء "مركز تنسيق لأمن الذكاء الاصطناعي السيبراني", بالتعاون الطوعي مع الشركات ومشغّلي البنية التحتية الحيوية، لتنسيق جهود كشف الثغرات البرمجية وتسريع معالجتها.

وكان ترامب ألغى في أول يوم له بعد عودته إلى البيت الأبيض، أمرا سابقا أصدره سلفه جو بايدن لتنظيم الرقابة على الذكاء الاصطناعي





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AI Model Sharing Government Access Innovation Competitiveness China Trump Administration Executive Order

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