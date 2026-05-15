Tides of Hanta Virus Pandemic Ripple Across the Globe

The Hanta virus pandemic continues to spread its tentacles worldwide, with stricter travel restrictions and health measures being implemented in various countries. In Australia, six passengers who had tested negative before boarding the ship were quarantined for three weeks at a military base, one of the most stringent quarantine facilities in the world. Taiwan has imposed a quarantine on a New Zealand passenger, while a US citizen has been quarantined in British Virgin Islands. The European Union is strengthening its health information exchange and coordination mechanism to prevent any potential spread. There is currently no vaccine or specific treatment for Hanta virus, and the World Health Organization recommends monitoring contacts and implementing strict quarantine measures for up to 42 days.

تواصل تداعيات تفشي فيروس 'هانتا' على متن السفينة السياحية الهولندية 'إم في هونديوس' مع اتساع نطاق الإجراءات الاحترازية عالمياً، وبدء دول عدة فرض حجر صحي ومراقبة مشددة على الركاب الذين غادروا السفينة بعد تسجيل ثلاث وفيات و11 إصابة مرتبطة بالتفشي النادر.

وفي أحدث التطورات، وصل ستة ركاب كانوا على متن السفينة إلى قاعدة عسكرية جوية في غرب أستراليا حيث بدأوا حجراً صحياً صارماً يمتد لثلاثة أسابيع على الأقل، رغم أن نتائج فحوصاتهم جاءت سلبية قبل السفر. وأكدت السلطات الأسترالية أن الركاب سيخضعون لمراقبة صحية دقيقة داخل منشأة عزل قرب مدينة بيرث، وُصفت بأنها من بين الأكثر تشدداً في العالم.

كما فرضت تايوان حجراً صحياً على راكب نيوزيلندي كان على متن السفينة، رغم سلبية الفحوص وعدم ظهور أي أعراض عليه، فيما وضعت راكبة أمريكية تحت العزل في جزر بيتكيرن البريطانية بالمحيط الهادئ بعد مغادرتها السفينة في جزيرة سانت هيلينا وتنقلها عبر بولينيزيا الفرنسية. ويثير التفشي اهتماماً صحياً عالمياً خصوصاً أن سلالة 'الأنديز' من فيروس هانتا تُعد من السلالات النادرة القادرة على الانتقال بين البشر، بخلاف الأنواع التقليدية المرتبطة عادة بالقوارض وإفرازاتها.

وفي الأرجنتين، أعلنت السلطات إرسال فريق علمي متخصص إلى مدينة أوشوايا، نقطة انطلاق الرحلة البحرية للتحقق مما إذا كان الفيروس موجوداً في المنطقة بعدما نفت السلطات المحلية خلال الأسابيع الماضية أي صلة للمدينة بمصدر العدوى الأول مستندة إلى أن المنطقة لم تسجل أي إصابة بالفيروس منذ أصبح الإبلاغ عنه إلزامياً قبل ثلاثين عاماً. أوروبياً، قرر الاتحاد الأوروبي تعزيز آلية تبادل المعلومات والتنسيق الصحي بين دوله الأعضاء في محاولة لاحتواء المخاوف ومنع أي انتشار محتمل، رغم تأكيد السلطات الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية أن خطر التفشي الواسع لا يزال 'منخفضاً جداً'.

ولا يوجد حتى الآن لقاح أو علاج مخصص لفيروس هانتا، فيما توصي منظمة الصحة العالمية بمتابعة المخالطين والحجر الصحي لفترات قد تصل إلى 42 يوماً نظراً لإمكانية امتداد فترة حضانة الفيروس إلى ستة أسابيع





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hanta Virus Pandemic Travel Restrictions Quarantine Military Base British Virgin Islands European Union World Health Organization

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Global Financial Markets Witness a Bullish Wave Led by AI and Tech Sectors, with Regional Variations in PerformanceThe global financial markets are currently experiencing a significant upward trend, driven by the technology and AI sectors. However, the performance varies across different geographical regions, with the US, Europe, and Asia showing varying levels of optimism and caution.

Read more »

Company Global Holding successful participation at Make in UAE 2026 strengthens its industry leadershipCompany Global Holding has achieved exceptional results from its participation in the 2026 Make in UAE event, held over 4 consecutive days, showcasing its innovation and cooperation across various sectors and generating commitments of more than 40 billion dirhams.

Read more »