The Impact of Blue Light on Sleep and Health

In the era of increased smartphone and computer usage, blue light, emitted from screens, has emerged as a significant health concern. Some argue that exposure to blue light can affect sleep and overall health, while others downplay its direct impacts. The study highlights the importance of addressing blue light exposure, particularly during night hours, as it can disrupt sleep patterns and circadian rhythms, which may contribute to various health issues, including sleep disorders, mood disorders, and cardiovascular issues.

في ظل الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، يشكل "الضوء الأزرق" مصدر ضوضاء بصريا وصحيلا، بين من يراه عاملا على النوم والصحة العامة، ومن يرى تقلل من حجم أثره المباشر.

وتنشأ بيانات تشير إلى أن أفراد جيل الألفية يتحققون من هواتفهم نحو 150 مرة يوميا، فيما يقضي المستخدم العادي أكثر من ثلاث ساعات يوميا أمام الشاشات، ما يسلط الضوء على دور الأجهزة الرقمية في الحياة اليومية، إضافة إلى تأثيرات الإضاءة المنبعثة منها. ... الضوء الأزرق لا يشكل ظاهرة حديثة مرتبطة بالتكنولوجيا فقط، بل وهو جزء طبيعي من الطيف الضوئي، حيث يصدره الشمس باعتباره المصدر الأكبر، كما ينبعث أيضا من أجهزة التلفاز والهواتف والشاشات الحديثة.

ويقع الضوء الأزرق ضمن نطاق تردد يتراوح بين 380 و500 نانومتر، ما يجعله بعيدا عن نطاق الطيف المرئي وعصبيته، ما يجعله responsible عن ثلث الضوء المحيط بالناس. يتحضر الضوء الأزرق مناسبة ضابطية خلال النهار في تعزيز الانتباه وتسريع الاستجابة، إلا أن التعرض له خلال الليل قد يسبب اضطرابات في الساعة البيولوجية للجسم. تشير دراسات إلى أن الضوء الليلي يعد أحد العوامل المؤثرة في اضطراب النوم، ما قد يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالاكتئاب والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

يرتبط ذلك بتأثير الضوء على هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم، حيث يؤدي التعرض للضوء الأزرق إلى تثبيط إنتاجه. أظهرت الدراسة أن تغيير الإيقاع العاملي لدى المشاركين أدى إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، ما تسبب في حالة تشبه ما قبل الإصابة بالسكري، إلى جانب انخفاض هرمون اللبتين المسؤول عن الإحساس بالشبع. كما أظهرت النتائج أن التعرض للضوء الأزرق لمدة 6.5 ساعات مقارنة بالضوء الأخضر أدى إلى تثبيط الميلاتونين بمعدل ضعف المدة (1.5 ساعة مقابل 3 ساعات).

توصي الدراسة بأن العاملين بنظام الورديات، أو الأشخاص الذين يسهرون الليلا، قد يستفيدون من استخدام وسائل حماية مثل النظارات الخاصة التي تحد من تأثير الضوء الأزرق. تتضمن وسائل الحد من تأثير الضوء الأزرق خلال الليل استخدام الإضاءة الحمراء الخافتة، باعتبارها أقل تأثرا على الإيقاع البيولوجي، إلى جانب الاعتماد على برامج وتقنيات تقوم بتصفية الضوء الأزرق من الشاشات خلال ساعات الليل، مثل برنامج Flux.

في حين أن التأثيرات الأخرى لم تكن معروفة بشكل قاطع أو غير حاسمة، إلا أن الإفراط في التعرض له قد يؤدي إلى إجهاد العين والصداع





