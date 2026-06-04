The Future of Education: The Role of Artificial Intelligence in Shaping the Future of Universities

The article discusses the impact of artificial intelligence (AI) on the future of education and its role in shaping the future of universities. It highlights the transformation of universities into digital learning environments led by AI, emphasizing the importance of AI in enhancing personalized learning experiences, improving academic efficiency, and changing teaching and administrative practices in universities.

الدكتورة كليو شافينو: الذكاء الاصطناعي سيسهم في تغيير أساليب التدريس والإدارة في جامعات المستقبل. البروفيسورة فهميدة حسين: الحرم الجامعي سيتطور ليصبح منظومة شاملة للابتكار، تجمع بين التعليم والبحث وريادة الأعمال.

أكاديميون أن جامعات المستقبل ستتحول إلى بيئات تعليمية رقمية يقودها الذكاء الاصطناعي، موضحين أن التقنيات الرقمية ستفتح آفاقاً واسعة لتطوير بيئات تعليمية أكثر مرونة وتخصيصاً. وقالوا إن قطاع التعليم العالي يشهد تحولاً متسارعاً بفعل الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح عنصراً محورياً في إعادة تشكيل أساليب التعلم والتدريس داخل الجامعات.

وتفصيلاً، قال أكاديميون لـ«الإمارات اليوم» إن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً محورياً في تشكيل مستقبل التعليم، ما يسهم في تنمية جيل مبدع مستعد لمواجهة تحديات العالم الحديث ضمن بيئة تعليمية مصونة بأسس وقوانين وتشريعات تتناسب مع هذه الثورة العلمية، وتسهم في تهيئة جيل معرفي قادر على مواجهة تحديات العصر الرقمي المتنامي، أو ما يعرف بالانفجار المعرفي. وقالت رئيسة معهد جامعة السوربون أبوظبي للابتكار والبحث العلمي، الأستاذة المشاركة في الجامعة، الدكتورة كليو شافينو: «خلال الـ20 عاماً المقبلة من المتوقع أن تشهد الجامعات تحولات عميقة في بنيتها وأدوارها من دون أن تفقد جوهر رسالتها الأساسية، وستبقى الجامعات فضاءات مركزية للتفاعل الإنساني، وتبادل الأفكار، وبناء التفكير النقدي».

وأضافت: «من المرجح أن تصبح جامعات المستقبل أكثر مرونة وتخصيصاً، تجمع بين الحرم الجامعي التقليدي وبيئات تعلم رقمية وهجينة وذكية. وسيسهم الذكاء الاصطناعي في دعم التعلم والبحث وتحسين الكفاءة الأكاديمية وتغيير أساليب التدريس والبحث والإدارة في جامعات المستقبل، لكنه لن يكون بديلاً عن الحوار المباشر، أو الإرشاد الأكاديمي، أو دور المجتمعات العلمية في بناء المعرفة، وفي هذا السياق، ستزداد أهمية العلوم الإنسانية والاجتماعية في تعزيز التفكير النقدي والتأمل الأخلاقي، بما يضمن توازناً صحياً بين التقدم التكنولوجي والقيم الإنسانية.

وقال: «في دولة الإمارات، حيث يعد الابتكار والتقنيات المتقدمة ركائز أساسية للتنمية الوطنية، تعمل الجامعات على ضمان أن يبقى التقدم متمحوراً حول الإنسان». وأكدت أهمية توجيه الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات الطلبة على التفكير النقدي، والإبداع، والتعلم العميق، وأضافت: «يقع على عاتق الجامعات مسؤولية كبيرة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي حيث ينبغي النظر إليه كأداة داعمة للتعلم والبحث، لا كبديل عن الحكم البشري، أو الجهد الفكري، أو المسؤولية الأخلاقية، فجوهر التعليم يجب أن يبقى قائماً على تنمية أفراد مستقلين، مفكرين، وقادرين على اتخاذ قرارات واعية ومسؤولة».

من جانبها، توقعت مؤسِّسة ورئيسة مركز ميدلسكس للابتكار رئيسة قسم هندسة الكمبيوتر والمعلوماتية بجامعة ميدلسكس دبي، البروفيسورة فهميدة حسين، تطور التجربة التي تقدمها الجامعات على مدى العقدين المقبلين لتصبح هجينة بصورة أكبر وأكثر قابلية للتخصيص، بالإضافة إلى أنها ستصبح أكثر تكاملاً مع متطلبات القطاع، حيث سيسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز التعلّم عبر توفير أنظمة تكيفية، وتغذية راجعة فورية، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات، كما سيتطور الحرم الجامعي ليصبح منظومة شاملة للابتكار تجمع بين التعليم والبحث وريادة الأعمال.

وقال: «سيصبح مفهوم التعلّم مدى الحياة والشهادات التخصصية القصيرة جانباً متمماً للشهادات الأكاديمية التقليدية، في حين سيتوقف النجاح على قيادات جامعية مرنة قادرة على تلبية احتياجات المستقبل والتعامل مع ما نشهده من تغيير متسارع، ويمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال دمج الثقافة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ضمن مختلف المناهج الدراسية، وتطوير البرامج المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، بما يعزّز القدرات الوطنية ويضمن أن يكون للخريجين دور فاعل في تشكيل مسار التقدّم التكنولوجي». ونبهت حسين إلى أن الذكاء الاصطناعي، على الرغم من فوائده الكبيرة، من حيث الكفاءة والتخصيص، فإن الاعتماد المفرط على الأدوات المؤتمتة داخل الجامعات قد يُضعف مهارات التفكير النقدي والابتكار والقدرة على حل المشكلات بشكل مستقل، وتتطلب جميع هذه المسائل حوكمة دقيقة ومدروسة.

ومن هذا المنطلق يتعيّن على الجامعات تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وأخلاقية تركز على الإنسان بالدرجة الأولى، بما يضمن أن تسهم التكنولوجيا في تطوير التعلّم، مع الحفاظ على المعايير الفكرية والتنمية المعرفية التي تشكّل الأساس للتعليم الهادف





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