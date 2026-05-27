Student from Kuwait Wins 10th Arab Reading Challenge

A student from Kuwait, Noor Asma Al-Kandari, has won the 10th Arab Reading Challenge, held in Kuwait City. She won the title for the 10th edition of the challenge, which was attended by 302,224 students from 60 countries. The challenge aims to promote reading and literacy among students in the Arab world.

مسابقة تحدي القراءة العربي للطالب نور أسامة الكندري، التي توجت في الكويت العاصمة، تحت إشراف وزير التربية، حيث حصلت على اللقب في الدورة الـ10 على مستوى دولة الكويت، من بين 302 ألف و224 طالباً وطالبة، الذين شاركوا في منافسات المسابقة القرائية الكبرى على مستوى العالم، وتضمنت 797 مدرسة، و1895 مشرفاً ومشرفة.

وقد توجت نور أسامة الكندري من الصف الخامس في مدرسة حومة التابعة لمنطقة حولي، حيث حضرها وزير التربية، المهندس سيد جلال الطبطبائي، وشارك فيها سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت، الدكتور مطر حامد النيادي، ومدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الدكتور فوزان الخالدي، وعدد من المسؤولين والتربويين وأولياء أمور الطلبة المشاركين في التصفيات النهائية على مستوى دولة الكويت. وقد جرى خلال الحفل الختامي، تتويج بدور فالح متعب الأصقة، من منطقة الأحمدي التعليمية بلقب «المشرفة المتميزة»، ومدرسة اليرموك الثانوية بنات، من منطقة العاصمة، بلقب «المدرسة المتميزة».

وقد حصلت فئة أصحاب الهمم، على مشاركة 45 طالباً وطالبة، حيث أحرز الطالب عبدالله محمود المطيري، من الصف الثالث في مدرسة الرجاء الابتدائية بنين، المركز الأول من بين 45 طالباً وطالبة شاركوا في تصفيات هذه الفئة.

وقد ضمت قائمة الـ10 الأوائل في الكويت، إضافة إلى نور أسامة الكندري، كلاً من دانة أنور العنزي من الصف الـ12، في مدرسة مارية القبطية التابعة منطقة حولي، وبشاير لافي المطيري من الصف السادس في مدرسة سلمى بنت حمزة (الفروانية)، ونرجس علي الطرفي من الصف الـ11 في مدرسة فاطمة الصرعاوي (حولي)، وسارة ناصر الصايغ من الصف الـ10 في مدرسة جمانة بنت أبي طالب (العاصمة)، وشيخة فواز الظفيري من الصف الـ10 في مدرسة عمرة بنت رواحة (الجهراء)، وحنان فلاح الذروة من الصف الـ11 في مدرسة عواطف العذبي (الأحمدي)، وريم عامر المطيري من الصف الرابع في مدرسة سبيكة الخالد (الفروانية)، وموضي بدر الكندري من الصف الـ12 في ثانوية الروضة (العاصمة)، والكادي جراح العمار من الصف التاسع في مدرسة الريادة النموذجية (التعليم الخاص).

وقد أكد وزير التربية، المهندس سيد جلال الطبطبائي، أن أبطال دولة الكويت في مسابقة تحدي القراءة العربي من طلبة ومشرفين يمثلون نموذجاً مشرفاً للوطن، مشيداً بوعيهم وثقافتهم العالية وقدرتهم المتميزة على التعبير والمناقشة، مؤكداً أن القراءة هي السبيل الأهم لبناء العقول وصناعة أجيال واعية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل. وقد وجه شكره وتقديره لجميع المعلمين والموجهين والمشرفين القائمين على المسابقة، الذين قدموا الدعم الكامل للطلاب طوال فترة التصفيات، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في المواسم القادمة.

وقد أكد مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الدكتور فوزان الخالدي، أن تحدي القراءة العربي تواصل تحقيق نجاحات استثنائية على مختلف الصعد، من حيث حجم المشاركة، وتطوير الجانب المعرفي واللغوي لدى الطلبة، والتفاعل العربي رسمياً ومجتمعياً مع المبادرة، التي استقطبت أكبر عدد من المتنافسين عبر تاريخها. وقد أكد أيضاً، أن الطلاب والطالبات في دولة الكويت الشقيقة، أثبتوا شغفاً بالقراءة والتحصيل المعرفي، والتزاماً عالياً بمعايير مبادرة تحدي القراءة العربي، وكفاءة في طرح الأفكار بلغة عربية رفيعة المستوى، مما يجسد نجاح المنظومة التعليمية في دولة الكويت الشقيقة، وإيمانها بأهمية القراءة لصناعة مستقبل قائم على المعرفة، وهي الرسالة التي تعمل مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية على تحقيقها وفق منهجية عمل محددة وواضحة.

وقد توجه بالتهنئة إلى أبطال فئات تحدي القراءة العربي على مستوى دولة الكويت، مقدماً الشكر لوزارة التربية الكويتية ولجميع فرق العمل ولجان التحكيم، ولكل من أسهم في إنجاح التصفيات. وقد سجلت الدورة الـ10 من تحدي القراءة العربي إنجازاً غير مسبوق، بوصول أعداد المشاركين في تصفياتها إلى 40 مليوناً و286 ألفاً و428 طالباً وطالبة من 60 دولة، بينهم 74 ألفاً و62 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم، بزيادة قدرها 24% عن الدورة التاسعة، كما سجلت الدورة الـ10 مشاركة 138 ألفاً و426 مدرسة، و161 ألفاً و507 مشرفاً ومشرفات.

وقد تهدف مسابقة تحدي القراءة العربي، التي أطلقتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2015 كأكبر مسابقة ومشروع قراءة على مستوى العالم، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتحبيب الشباب العربي بلغة الضاد، وتشجيعهم على استخدامها في تعاملاتهم اليومية. وقد تسعى المسابقة، التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إلى ترسيخ حب المعرفة والقراءة والاطلاع لدى الأجيال الجديدة، وتزويدها بالمعرفة الضرورية، للإسهام في بناء مستقبل أفضل وصقل قدراتها وشخصياتها.

وقد يهدف التحدي إلى بناء المنظومة القيمية للنشء من خلال اطلاعهم على قيم وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرى





