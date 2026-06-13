Strange Social Habit: Humans Prefer Group Movement Against Clockwise

A recent study conducted by researchers from the University of Tokyo and the University of Navarra in Spain revealed a peculiar social habit among humans, which is the preference for group movement in a direction opposite to the hands of a clock. This phenomenon, although unexplained scientifically, has been observed in various field studies aimed at studying human crowd movement patterns and analyzing whether there is a natural directional bias among individuals during collective movement.

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة طوكيو وجامعة نافارا الإسبانية عن ميلٍ سلوكي غريب لدى البشر يتمثل في تفضيل الحركة الجماعية في اتجاه عكس عقارب الساعة، في ظاهرة لا تزال أسبابها غير مفهومة علميا حتى الآن.

ووفقا للبحث المنشور في مجلة Nature Communications العلمية، فإن هذا الاتجاه السلوكي ظهر بشكل متكرر في تجارب ميدانية متعددة صُممت خصيصا لدراسة أنماط حركة الحشود البشرية وتحليل ما إذا كان هناك انحياز اتجاهي طبيعي لدى الأفراد أثناء التنقل الجماعي. اعتمد الباحثون على مجموعة من التجارب التي شملت بيئات مختلفة وأعمارا متعددة، بهدف اختبار الفرضية من زوايا متعددة.

تجربة شملت 50 مشاركا طُلب منهم التحرك نحو أهداف محددة وتنفيذ مهام داخل ساحة مفتوحة، مع مراقبتهم عبر كاميرا مثبتة على ارتفاع 10 أمتار. تجربة داخل فصل دراسي ضيق يضم طلابا جامعيين في اليابان وسط عدد من المقاعد. متابعة حركة 209 مشاة أثناء تنقلهم داخل حرم جامعي.

نتائج غير متوقعةوقال الأستاذ المشارك كلاوديو فيليشاني، من قسم هندسة الطيران والفضاء بجامعة طوكيو سابقا:"عند تحليل التجارب، لاحظ زملائي بالصدفة أنه في 32 من أصل 33 تجربة، كان المشاركون يميلون بشكل ملحوظ إلى الدوران عكس عقارب الساعة أثناء الحركة". وأضاف:"كان هذا غير متوقع، إذ يُفترض أن يتحرك الناس بشكل عشوائي وفق احتياجاتهم الفردية دون وجود تفضيل اتجاهي واضح. لكننا وجدنا ميلا ثابتا وقابلا للقياس نحو هذا الاتجاه مقارنة بعكسه".

وأشار الباحثون إلى أن التحليل أخذ في الاعتبار عدة عوامل محتملة مثل الخلفية الثقافية للمشاركين، وحجم المجموعة، والجنس، والعمر، وكذلك كون الشخص أعسر أو أيمن، إلا أن النتائج بقيت متسقة عبر جميع هذه المتغيرات. وبيّن فيليشاني أن العامل الوحيد الذي أظهر اختلافا ملحوظا هو العمر، حيث تبين أن الأطفال يظهرون ميلا أقوى نحو الحركة عكس عقارب الساعة، ما قد يشير إلى أن هذه النزعة تضعف أو تتغير مع التقدم في العمر.

وأوضح فيليشاني:"قد تبدو النتائج بسيطة، لكن معظم أنماط الحركة في الطبيعة لا تُظهر تفضيلات اتجاهية واضحة. وجود هذا الانحياز لدى البشر قد يشير إلى عدم تماثل على مستوى ميكانيكا الجسم". كما استبعد الباحثون أن يكون سبب الظاهرة مرتبطا بالرؤية، إذ استمر الميل حتى عند تغطية إحدى العينين خلال التجارب. كذلك اعتبروا أن تفسيرات مثل تأثير كوريوليس أو المجال المغناطيسي للأرض غير مرجحة بناءً على النتائج الحالية.

وأشار الفريق إلى وجود تشابه بين هذا السلوك وبعض الأنماط الثقافية والرياضية، مثل الجري في المضامير الرياضية الذي يتم غالبا عكس عقارب الساعة، وهو تقليد يُعتقد أنه يعود إلى العصور الإغريقية والرومانية القديمة، مع وجود استثناءات تاريخية محدودة. ورغم ذلك، يؤكد الباحثون أن العلاقة بين هذه الممارسات الثقافية والانحياز السلوكي لا تزال غير محسومة وتحتاج إلى مزيد من البحث





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Human Behavior Crowd Movement Field Studies Natural Directional Bias Crowd Movement Patterns

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