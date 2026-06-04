Somali Referee's Visa Issue Threatens Participation in 2026 World Cup

The international referee, Somali national Umar Abdulle Artaan, faces the risk of missing the 2026 World Cup due to a delay in obtaining a visa to enter the United States of America, one of the three host countries along with Canada and Mexico. His selection to the World Cup list of referees is a significant achievement for Somali football, aiming to enhance its international presence. The delay in visa procedures has raised concerns among African sports authorities, especially with the tournament's upcoming start. Artaan, one of the most prominent African referees in recent years, has made a significant impact in several major tournaments, including the African Cup of Nations and the CAF Champions League. He has also received wide acclaim from football experts for his strong personality and ability to manage tough matches. His selection to the World Cup list was preceded by winning the African Referee of the Year award.

يواجه الحكم الدولي الصومالي عمر عبد القادر أرتان خطر الغياب عن نهائيات كأس العالم 2026، بعدما تأخر حصوله على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إحدى الدول الثلاث المستضيفة للبطولة إلى جانب كندا والمكسيك، في أزمة قد تحرمه من المشاركة في الحدث الكروي الأكبر على مستوى العالم.

وكان أرتان قد صنع التاريخ مؤخراً، بعدما أصبح أول حكم صومالي يتم اختياره ضمن قائمة حكام كأس العالم، في إنجاز غير مسبوق لكرة القدم الصومالية، التي تسعى إلى تعزيز حضورها على الساحة الدولية. وجاء اختياره بعد سنوات من العمل والتطور المستمر، حيث نجح في إثبات كفاءته خلال العديد من البطولات القارية والدولية، ما أكسبه ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأثار تأخر إجراءات استخراج التأشيرة، مخاوف داخل الأوساط الرياضية الأفريقية، خاصة مع اقتراب انطلاق البطولة، إذ لا يزال الحكم الصومالي ينتظر استكمال الإجراءات الرسمية التي تسمح له بالسفر إلى الولايات المتحدة، والالتحاق بمعسكر الحكام المكلفين بإدارة مباريات المونديال. ويُعد أرتان من أبرز الحكام الأفارقة في السنوات الأخيرة، بعدما حقق حضوراً لافتاً في عدد من البطولات الكبرى، وأدار مباريات مهمة في كأس الأمم الأفريقية، ودوري أبطال أفريقيا، كما نال إشادات واسعة من خبراء التحكيم، بفضل شخصيته القوية وقدرته على إدارة المواجهات الصعبة.

وتوجت مسيرته المتميزة بالحصول على جائزة أفضل حكم أفريقي، قبل أن ينال شرف الوجود ضمن قائمة حكام كأس العالم. وتأتي أزمة التأشيرة في وقت تبذل فيه الجهات المختصة جهوداً مكثفة لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن، أملاً في تمكين الحكم الصومالي من المشاركة في البطولة، وعدم فقدان فرصة تاريخية انتظرها طويلاً.

وفي حال استمرار الأزمة وعدم التوصل إلى حل قبل انطلاق المنافسات، فإن غياب أرتان سيمثل خسارة كبيرة للتحكيم الأفريقي والصومالي، كما سيحرم الصومال من تمثيل تاريخي في كأس العالم، بعدما كان يستعد ليصبح أول حكم من بلاده يظهر في نهائيات المونديال، في إنجاز كان سيُسجل بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة الصومالية





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