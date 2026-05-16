Small Holes on Earbuds Perform Tinylove Omission Control

According to tech reports, the tiny holes on the sides of earbuds like AirPods and EarPods are not accidental designs but perform vital sound and acoustic functions, closely related to the quality of sound and performance. These tiny holes, known as 'tuning holes', allow air to pass in and out, which helps in adjusting the sound and maintaining optimal performance.

كشفت تقارير تقنية حديثة أن الثقوب الصغيرة الموجودة على جانبي سماعات الأذن، بما في ذلك سماعات مثل AirPods وEarPods، ليست عناصر تصميم عشوائية بل تؤدي وظائف صوتية وهندسية دقيقة ترتبط بجودة الصوت وأداء السماعة.

ووفقا للتقرير الذي نشره موقع SlashGear تُعرف هذه الفتحات باسم"ثقوب الضبط الصوتي" (Tuning Holes)، وهي مكوّن أساسي في تصميم السماعات الحديثة حيث تسمح بتدفق الهواء داخل وخارج هيكل السماعة أثناء تشغيلها. وأوضح التقرير أن مكبرات الصوت المصغّرة داخل سماعات الأذن عند اهتزازها لإنتاج الصوت تَمْسُّد ضغطا هوائيا داخليا متزايدا مع الاستخدام المستمر، وتعمل هذه الثقوب على تخفيف هذا الضغط، ما يتيح للمكوّنات الداخلية الحركة بحرية أكبر وبالتالي إنتاج صوت أكثر دقة وضوحا.

وأشار المصدر إلى أن الاعتقاد الشائع بأن هذه الفتحات مخصصة للميكروفون غير صحيح في معظم التصاميم إذ يتم وضع الميكروفون عادة داخل وحدة التحكم المدمجة في السلك في بعض النماذج مثل Apple EarPods، وهو ما يفسر استخدام البعض صناع المحتوى لهذه الوحدة عند تسجيل الصوت أو التحدث في مقاطع الفيديو. ولا تقتصر وظيفة"ثقوب الضبط" على تخفيف الضغط فقط بل تلعب دورا مباشرا في تحسين جودة الصوت، خاصة في نطاق الترددات المنخفضة (Bass)، فوجود هذه الفتحات يسمح بتنظيم حركة الهواء داخل السماعة، ما يساعد على تحسين استجابة مكبر الصوت وتقليل التشوهات الصوتية.

كما أوضح التقرير أن العديد من الشركات المصنعة تضيف داخل هذه الفتحات مكونات دقيقة مثل شبكات صوتية (tuning nets) أو مواد امتصاص صوت مثل القطن أو الإسفنج بهدف التحكم في الترددات العالية وتقليل حدتها، مما يساهم في تقديم تجربة استماع أكثر توازنا ووضوحا. ويمكن للمستخدمين ملاحظة تأثير هذه الفتحات بشكل مباشر من خلال تجربة بسيطة تتمثل في تشغيل الموسيقى ثم تغطية هذه الثقوب بالإصبع لبضع ثوانٍ حيث يصبح الصوت أكثر"اختناقا" ويقل مستوى الجهير بشكل واضح، قبل أن يعود إلى طبيعته عند إزالة الإصبع.

وفي سياق متصل حذّر التقرير من أن انسداد هذه الفتحات نتيجة تراكم الأتربة أو شمع الأذن أو الزيوت الطبيعية قد يؤدي إلى تدهور جودة الصوت بشكل ملحوظ إذ يمنع تدفق الهواء بشكل طبيعي داخل السماعة لذلك يجب تنظيفها باستخدام المواد الآمنة مثل كحول الأيزوبروبيل بنسبة 70٪ وقطعة قماش ناعمة خالية من الوبر، وفقا لإرشادات شركات التصنيع. أما بالنسبة لسماعات AirPods Pro فقد أوضح التقرير أن الفتحات الموجودة على جوانب علبة الشحن ليست"ثقوب ضبط" بل تُستخدم إحداها لتثبيت حزام (Lanyard)، بينما تحتوي الفتحات السفلية على مكبر صوت مخصص لإصدار نغمة عند الاقتران لأول مرة أو عند استخدام ميزة"العثور على الجهاز".

ويخلص التقرير إلى أن هذه الفتحات الصغيرة رغم بساطتها الشكلية تلعب دورا هندسيا أساسيا في تحسين الأداء الصوتي وضمان تجربة استماع متوازنة، ما يعكس الدقة العالية في تصميم سماعات الأذن الحديثة.





Dubai Municipality Reduces Service Duration to Less Than a Minute, Aiming to Improve Customer Experience and EfficiencyThe Dubai Municipality has announced a significant step to reduce the duration of providing 4 of its services to less than a minute, aiming to enhance the customer experience and boost the efficiency of its municipal services. The services include pest control, pest control in residential gardens, waste disposal, and water collection. The municipality aims to ensure speed and efficiency by converting the reception of these services to smart channels, such as the Dubai Now app, the Dubai Municipality app, and the Dubai Municipality WhatsApp number 800900. This move reflects the municipality's commitment to meeting customer expectations and enhancing the quality of life and the execution of transactions in a speedy and efficient manner. It allows the public to complete their requests in a matter of seconds, thereby saving time and effort and contributing to improving the daily quality of life in the emirate.

Stars of Music to Perform at 2026 World Cup Final without PayThe 2026 FIFA World Cup final will feature a unique musical performance by some of the biggest names in music, with the artists set to perform without any financial compensation. This is a move similar to what happens annually in the American Super Bowl, where musicians also perform without being paid.

