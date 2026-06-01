Sheikh Mohammed bin Rashid issues law establishing Dubai Community Development Authority

Law No. (12) of 2026 on the Dubai Community Development Authority outlines its objectives to regulate, develop, and supervise the social sector in Dubai, aiming for sustainable community development, enhanced social services, protection of vulnerable groups, social and financial empowerment of citizens, and fostering social cohesion. The law defines the Authority's competencies, including strategic planning, licensing, voluntary work regulation, and ensuring service provision. It also mandates the creation of an integrated protection system for vulnerable groups, a social observatory to study social phenomena, and a unified system for managing social and humanitarian cases. The Authority will be led by a Director General appointed by the Ruler of Dubai.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (12) لسنة 2026 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي.

يهدف القانون إلى تنظيم القطاع الاجتماعي في الإمارة وتطويره، ومساهمة ذلك في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، ورفع جودة الخدمات الاجتماعية، وضمان حماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، ودمجها في المجتمع، وتحقيق التمكين الاجتماعي والمالي للمواطنين، وجعل دبي المكان الأفضل للعيش والعمل، بالإضافة إلى تعزيز التلاحم الاجتماعي والمشاركة المجتمعية. حدد القانون اختصاصات هيئة تنمية المجتمع، التي تُعتبر الجهة الحكومية المختصة بتنظيم وتطوير ومراقبة القطاع الاجتماعي في دبي.

وتشمل أبرز مهامها إعداد الخطط الاستراتيجية والسياسات الاجتماعية، واقتراح التشريعات المتعلقة بالتنمية المجتمعية، وترخيص مؤسسات النفع العام ومزاولي المهن الاجتماعية، وتنظيم العمل التطوعي، وضمان توفر الخدمات الاجتماعية للأفراد والأسر. كما نص القانون على تخصيص الهيئة بإنشاء نظام متكامل لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، خاصة الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع برامج لتعزيز التلاحم الاجتماعي والمشاركة المجتمعية، وإنشاء المراكز المجتمعية ومجالس الأحياء السكنية، وإجراء البحوث والدراسات الاجتماعية، وبناء الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات النفع العام والجهات الحكومية.

وعين القانون مديراً عاماً للهيئة يُعيين بمرسوم من الحاكم، ويتولى الإشراف على الهيئة واتخاذ ما يلزم لتحقيق أهدافها. وتناول القانون تنظيم رعاية القُصّر وفاقدي الأهلية وناقصي الأهلية، WHERE تُعتبر الهيئة الجهة المختصة بتوفير الخدمات الاجتماعية لهم بموجب قرار من الجهات القضائية أو المختصة. وتشمل مهام الهيئة متابعة الحالة المعيشية للقاصر، والتحقق من تلقي الرعاية وتلبية الاحتياجات المعيشية والاجتماعية والصحية والتعليمية والترفيهية، وتمثيل هذه الفئات أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والجهات القضائية، وتوفير الحماية لهم من أي ممارسات غير مشروعة.

كما تشمل اختصاصات الهيئة تنظيم شؤون ذوي الدخل المنخفض، حيث تتولى تعريف وتحديد هذه الفئة وفق معايير يعتمدها رئيس المجلس التنفيذي لدبي، وإجراء المراجعة الدورية للمعايير في ضوء المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. ونص القانون على إنشاء مرصد اجتماعي ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة، بالتعاون مع الجهات المختصة، لدراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة في دبي، وجمع البيانات عنها، والتنبؤ بها، والعمل على التدخل المبكر ومواجهة الظواهر السلبية.

كما يتولى المرصد دراسة الظاهرات وتحليلها ومعرفة أسبابها وقياس أثرها، وبناء قاعدة البيانات الاجتماعية التي تشمل جميع فئات المجتمع وخاصة الفئات الأكثر عرضة للضرر. Additionally، نص القانون على إنشاء نظام موحد لإدارة الحالات الاجتماعية والحالات الإنسانية التي تحتاج إلى الخدمات الاجتماعية على مستوى إمارة دبي، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تكامل وشُمولية الخدمات المقدمة.

وتتولى الهيئة من خلال النظام الموحد دراسة وتقييم الحالات الاجتماعية والإنسانية ومتابعة شؤونها، بالتنسيق مع الجهات المختصة ومقدمي الخدمات، لضمان حصول أصحاب تلك الحالات على ما يحتاجونه من خدمات، وتمكينهم اجتماعياً





