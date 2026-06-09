Sheikh Hamdan bin Mohammed visits Dubai International Financial Centre and highlights its role as a global financial hub

visited the Dubai International Financial Centre (DIFC) and reviewed its strategic priorities and ambitious aspirations in innovation. He emphasized that the DIFC's continuous growth reflects increasing international confidence in Dubai's economy. The visit included a review of plans for the centre to become the world's first fully AI-driven financial hub, as well as the expansion project (Z'abeel District). The visit underscores DIFC's pivotal role in supporting Dubai's financial services ecosystem and achieving economic diversification goals under the D33 agenda.

في خطوة تؤكد التزام دبي بتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي، قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس اللجنة العليا لمستقبل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، بزيارة مركز دبي المالي العالمي.

وخلال الزيارة، اطلع سموه على الأولويات الاستراتيجية للمركز وتطلعاته الطموحة في مجال الابتكار، كما استعرض خطط المركز الرامية إلى أن يصبح أول مركز مالي في العالم يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي في عملياته. وقد رحب ب سموه كل من محافظ مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم وعدد من كبار المسؤولين في المركز.

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد أنه يرى في مركز دبي المالي العالمي نموذجاً عالمياً متقدماً في بناء منظومات اقتصادية ومالية قائمة على الابتكار والمعرفة والتكامل مع الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن المركز يرسّخ مكانة دبي كمركز مالي رائد ومحور رئيسي لصناعة المستقبل. وأضاف سموه أن الاستمرار في تنفيذ مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 يجعل من تعزيز تنافسية دبي عالمياً عبر تطوير بيئة اقتصادية مرنة ومحفزة للابتكار وقادرة على استقطاب أفضل المواهب والشركات والاستثمارات النوعية من مختلف أنحاء العالم أولوية قصوى.

كما أشاد سموه بالنمو المتواصل الذي يحققه المركز، مؤكداً أنه يعكس الثقة الدولية المتزايدة باقتصاد دبي وقدرتها على بناء منظومة أعمال عالمية المستوى تدعم الابتكار والنمو المستتين، وتسهم في ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. في إطار الزيارة، استعرض سمو الشيخ حمدان بن محمد وأعضاء الفريق مستجدات مشروع التوسعة الجديدة للمركز (زعبيل ديستركت)، الذي يمثل محطة جديدة في مسيرة المركز نحو تعزيز مكانته العالمية وترسيخ مكانة دبي ضمن أكبر أربعة مراكز مالية في العالم وفق أجندة دبي الاقتصادية D33.

كما اطلع سموه على عرض شامل لاستراتيجية المركز المرتكزة على العملاء، وتابع النمو المتواصل لمركز إنوفيشن هب، أحد أبرز مسرعات أعمال التكنولوجيا المالية والابتكار في المنطقة، بما في ذلك كامبس دبي للذكاء الاصطناعي الذي افتتحه سموه قبل عامين. وتم استعراض أبرز التطورات الجارية في خطط التوسع التي ينفذها المركز استجابةً للطلب الاستثنائي، والدعم الذي تقدمه سلطة دبي للخدمات المالية ومحاكم مركز دبي المالي العالمي.

وتأكيداً على التزام سموه دعم طموحات المركز، وقّع سموه على الكتاب التذكاري للمركز بعنوان "مستقبل القطاع المالي: بقيادة مركز دبي المالي العالمي". من جانبه، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم إن دبي تواصل مساعيها لتنويع اقتصادها تماشياً مع مستهدفات أجندتها الاقتصادية D33، مدعومةً من المركز الذي يلعب دوراً ريادياً في حفز النمو المستدام بمجالات الخدمات المالية والتكنولوجيا والابتكار.

وأوضح أن صعود دبي أخيراً إلى المرتبة السابعة عالمياً ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية يشكل محطة فارقة تعكس قوة وعمق الثقة العالمية التي تحظى بها منظومة دبي المالية. من ناحية أخرى، أشار عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي وعضو اللجنة العليا لمستقبل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي في دبي، إلى أن المركز يواصل دوره المحوري في تعزيز تنافسية دبي العالمية وجهةً رائدة للخدمات المالية والابتكار والنمو المستدام، موضحاً أن المركز يمثل انعكاساً لطموحات دبي وجاذبيتها الدولية، حيث يحتضن أكبر منظومة للشركات المالية المرخصة في المنطقة ومجتمعاً واسعاً من شركات التكنولوجيا والابتكار.

وأضاف أن المركز يعمل على تهيئة بيئة تمكّن المؤسسات العالمية والشركات الناشئة من النمو والتواصل وتحقيق الريادة من دبي، من خلال إطلاق مبادرات ريادية ترسم مستقبل القطاع المالي وتبنّي طموحات واعدة بمجال الذكاء الاصطناعي. تؤكد هذه الزيارة أهمية دور مركز دبي المالي العالمي كداعم رئيسي لمنظومة الخدمات المالية في دبي، ومساهم استراتيجي في تحقيق طموحات الإمارة في التنويع الاقتصادي، وذلك من خلال إسهاماته في تطوير قطاع الخservices المالية، ودفع عجلة الابتكار والتقنيات الناشئة، فضلاً عن دعمه المستمر لنمو الشركات العالمية، ودوره الحيوي في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي انطلاقاً من دبي.

ويأتي هذا التركيز على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية D33 التي تهدف إلى استمرار نمو وتطور الإمارة كمركز عالمي للأعمال والمال





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sheikh Hamdan Bin Mohammed Dubai International Financial Centre DIFC AI In Finance D33 Agenda Economic Diversification Global Financial Hub Innovation In Finance Dubai Economy

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Women's Empowerment in Digital Economy: Dubai ConferenceThe Dubai Conference, titled 'Gateway to Women in the Digital Economy', was organized by the Sheikhah bint Humaid Al-Mubarak Foundation for Social Initiatives and supported by the Ministry of Economy and Tourism. The conference aimed to empower women and enhance their role in the rapidly evolving digital economy. It featured two main sessions, a panel discussion on 'Women and Digital Economy' and a session on 'Future of Women-led Businesses in the Digital Age'. The conference also included cultural and creative events, showcasing the journey of women's empowerment and digital transformation.

Read more »

قصور الغدة الدرقية: الأسباب، الأعراض، التشخيص والعلاجتشرح المقالة أسباب وأعراض قصور الغدة الدرقية وكيفية تشخيصه وعلاجه، مع التركيز على التهاب الغدة الدرقية لهاشيموتو كسبب شائع. كما تتناول_role Medication Interactions وتوصيات lifestyle adjustments لتحسين Efficacy.

Read more »

Dubai Chamber explores commercial and investment cooperation opportunities in South AfricaDubai Chamber held high-level meetings in Johannesburg and Cape Town, South Africa, to enhance trade and investment cooperation with various economic institutions and companies. The meetings, attended by Salem Al Shamsi, Deputy CEO for International Relations at Dubai Chambers, included discussions with the South African Chamber of Commerce and Industry, the Ministry of Trade, Industry and Competition, and the Johannesburg Chamber of Commerce and Industry. The aim was to strengthen the private sector's role in boosting intra-trade, support SMEs, and explore opportunities for South African companies to expand into Dubai. The meetings were part of a trade mission organized by Dubai Chamber to South Africa, seeking to support Dubai-based companies' expansion into South African markets.

Read more »

Companies Cut Job Benefits and Wages to Invest in AICompanies are cutting job benefits and wages to invest in artificial intelligence (AI), as they face rising costs and pressure to stay competitive. A memo from the CEO of the global cloud software company, Tidata, revealed that the company would not be providing annual salary increases this year, redirecting its budget towards AI investments.

Read more »