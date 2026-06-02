Portugal's Jose Mourinho predicts strong competition for 2026 World Cup title, sees Brazil, Argentina, Spain, France, England, and Portugal as potential contenders, and highlights Cristiano Ronaldo and Lionel Messi as the best players in the world.

Portuguese coach Jose Mourinho believes that traditional powers like Spain, France, Germany, Brazil, Argentina, England, and Portugal will be strong contenders for the 2026 World Cup title, and he also highlights Cristiano Ronaldo and Lionel Messi as the best players in the world.

أكد البرتغالي جوزيه مورايس مدرب فريق نادي الشارقة لكرة القدم، أن القوى التقليدية المعتادة ستكون مرشحة لنيل لقب كأس العالم 2026 مع منافسة قوية من منتخب البرتغال الذي بإمكانه أن يكون البطل الجديد للمونديال.

وقال مورايس في حديث ل«الخليج الرياضي» أن مشاركة 48 منتخباً في مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك أمر إيجابي ويسهم في تطوير كرة القدم على مستوى العالم من واقع احتكاك منتخبات حديثة العهد مع القوى العظمى لكرة القدم. وتابع:أرى أن القوى التقليدية ستحافظ على مكانتها في التأهل إلى أدوار متقدمة، وهناك منتخبات مميزة للغاية مثل إسبانيا وفرنسا وألمانيا والبرازيل والأرجنتين وإنجلترا والبرتغال.

رداً على سؤال له عما إذا كان يتوقع وجود بطل جديد قال:ستكون المنافسة على اللقب بين المنتخبات الكبيرة التقليدية، وإذا كان هناك منتخب جديد قد يحصل على البطولة فأرشح البرتغال للعب هذا الدور لأنه يمتلك فريقاً جيداً والرغبة والدافع لفرض نفسه في الساحة العالمية بعد فرض نفسه أوروبياً، وبحكم أن البرتغال هي وطني فمن كل قلبي أتمنى أن تتوج ببطولة كأس العالم بقيادة كريستيانو رونالدو. ورأى بأن المنافسة ستكون على أعلى مستوى لأن معظم المنتخبات تضم لاعبين مميزين وبكفاءة عالية، خصوصاً في منتخبات البرازيل والأرجنتين وإسبانيا وفرنسا والبرتغال، وأيضاً عدد من الدول الإفريقية وعلى رأسها منتخب المغرب فهو المنتخب الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا اللاتينية الذي يستحق الإشارة إليه.

صناعة الفارق وعن وجود كريستيانو وميسي في الرقصة الأخيرة بالمونديال قال: بلا شك هما الأفضل في العالم حتى الآن ويمتلكان عقلية كبيرة في كرة القدم والأنظار ستكون موجهة نحوهما، ومجرد وجودهما في الملعب فهما جديران بالاحترام من أي منافس، فهما يصنعان الفارق، والعمر لديهما مجرد رقم خصوصاً إذا كانا في حالة بدنية جيدة، ولكن من الناحية الفنية فهما يستطيعان صناعة الفارق في كسر من الثانية لما يتمتعان به من خبرات وهما رقمان صعبان في تاريخ كرة القدم





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