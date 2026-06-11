Oracle Reports Strong Financial Results, Boosts Earnings Outlook

Oracle Corporation (ORCL) reported strong financial results for the fourth quarter of its fiscal year, with a 21% increase in revenue and a 47% rise in cloud services revenue. The company also raised its earnings outlook for the year.

أوراكل تتفوق بالأرباح والإيرادات: نمو 21% إلى 19.18 مليار$ وقفزة سحابة 47% وتمويل 40 مليار$ رغم تدفق نقدي سلبي 23.7 مليار$ أعلنت أوراكل يوم الأربعاء عن أرباح وإيرادات فاقت التوقعات للربع الرابع من السنة المالية، مع رفع توقعاتها للأرباح السنوية. 2.03 دولار (معدلة) مقابل 1.96 دولار (متوقعة)وفقا لبيان صادر عن الشركة، ارتفعت الإيرادات بنسبة 21% على أساس سنوي في الربع المنتهي في 31 مايو.

وارتفع صافي الدخل إلى 4.22 مليار دولار، أو 1.45 دولار للسهم، مقارنةً بـ 3.43 مليار دولار، أو 1.19 دولار للسهم، في العام الماضي. أبقت الشركة على توقعاتها السابقة للإيرادات عند 90 مليار دولار للسنة المالية 2027، مع رفع توقعاتها للأرباح المعدلة للسهم الواحد إلى 8.05 دولار. وكان المحللون يتوقعون 8.01 دولار للسهم الواحد و88.9 مليار دولار للإيرادات.

وأعلنت أوراكل أنها تتوقع جمع 40 مليار دولار من خلال تمويل الديون وحقوق الملكية، بما في ذلك بيع أسهم بقيمة 20 مليار دولار أعلن عنها سابقًا. يأتي ذلك بعد جمع 43 مليار دولار من الديون و5 مليارات دولار من حقوق الملكية في السنة المالية 2026، وهي خطوة أثارت قلق المستثمرين بسبب عدم اليقين بشأن ما إذا كان الطلب على الذكاء الاصطناعي سيبرر هذا القدر من رأس المال الجديد.

خلال السنة المالية، سجلت أوراكل تدفقا نقديا حرا سلبيا بقيمة 23.7 مليار دولار، مع ارتفاع الاستهلاك إلى ما يقارب الضعف ليصل إلى 7.62 مليار دولار. وقفزت النفقات الرأسمالية بنسبة 162% لتصل إلى 55.7 مليار دولار. وتوقعت الشركة أرباحا معدلة للسهم الواحد تتراوح بين 1.72 و1.76 دولار للربع الأول من السنة المالية، مع نمو في الإيرادات يتراوح بين 27% و29%.

توقع المحللون الذين استطلعت آراؤهم مجموعة بورصة لندن (LSEG) أرباحًا معدلة للسهم الواحد قدرها 1.68 دولار، إلى جانب إيرادات بقيمة 19.06 مليار دولار، ما يعني نموًا بنسبة 28% تقريبا. ارتفعت إيرادات خدمات الحوسبة السحابية بنسبة 47% خلال الربع لتصل إلى 9.91 مليار دولار. وكان المحللون الذين استطلعت آراؤهم شركة ستريت أكاونت قد توقعوا 9.97 مليار دولار. وبلغت إيرادات البرمجيات، بما في ذلك التراخيص والدعم، 6.82 مليار دولار، بانخفاض قدره 2% لكنها تجاوزت توقعات ستريت أكاونت البالغة 6.93 مليار دولار.

حققت أمازون ويب سيرفيسز، إيرادات بلغت 37.59 مليار دولار في الربع الأول من العام. بلغت التزامات أوراكل المتبقية، بما في ذلك الإيرادات غير المعترف بها، 638 مليار دولار في 31 مايو، بزيادة قدرها 363%. كان المحللون الذين استطلعت آراؤهم شركة ستريت أكاونت قد توقعوا 595.67 مليار دولار.

أوضحت الشركة في بيان لها أن «معظم الزيادة في عقود خدمات معالجة الرسومات (RPO) خلال الربعين الثالث والرابع كانت عبارة عن عقود ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث دفع العميل لشركة أوراكل مسبقًا ثمن وحدات معالجة الرسومات، أو قام العميل بشراء هذه الوحدات وتوريدها إلى أوراكل». وقال محللو بنك أوف أمريكا، الذين يوصون بشراء أسهم أوراكل، إن أكثر من 50% من التزامات الأداء المتبقية تأتي من شركة أوبن إيه آي.

وصرح كلاي ماغويرك، الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل، خلال مكالمة جماعية مع المحللين، بأن الشركة تتطلع إلى تشغيل ما يقارب 1 غيغاواط من القدرة الحاسوبية خلال الربع الحالي، وهو ما يُعادل تقريبا إجمالي القدرة المُتوقعة للسنة المالية 2026. خلال الربع، عيّنت أوراكل هيلاري ماكسون، المديرة التنفيذية في شركة شنايدر إلكتريك، في منصب المدير المالي الجديد. وأعلنت شركتا ريلتيد ديجيتال وبلاكستون عن تأمين تمويل بقيمة 16 مليار دولار لإنشاء مركز بيانات تابع لأوراكل في ولاية ميشيغان





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