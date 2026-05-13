Manchester City invests 10 million pounds to build a state-of-the-art women's training ground

MANCHESTER CITY has invested £10 million to create a new state-of-the-art training ground for their women's team, signalling their ambition to build a truly formidable outfit.

لم يعد النجاح في كرة القدم النسائية يعتمد فقط على جودة اللاعبات أو قدرات المدرب، بل أصبح مرتبطاً بمنظومة متكاملة، تبدأ من التغذية والاستشفاء، وتنتهي بأدق تفاصيل الحياة اليومية داخل النادي.

وهذا بالضبط ما فعله مانشستر سيتي، بعدما دشن منشأة جديدة لفريق السيدات بتكلفة بلغت 10 ملايين جنيه إسترليني، في خطوة تعكس طموح النادي لبناء آلة فوز حقيقية. والمنشأة الجديدة، الواقعة بجوار ملعب جوي، لم تصمم كمركز تدريبات تقليدي، بل كبيرة متكاملة مخصصة بالكامل للاعبات الفريق الأول، بداية من غرف تبديل الملابس الدائرية، التي تعزز روح المساواة، وصولاً إلى أجهزة المشي تحت الماء المزوّدة بشاشات لمتابعة الأخبار الرياضية أثناء جلسات الاستشفاء.

وتضم منشأة مطعماً خاصاً، يعمل فيه ثلاثة طهاة متخصصين لتقديم وجبات مصممة وفق الاحتياجات البدنية والذوق الشخصي لكل لاعبة، بما في ذلك مشروبات استشفاء خاصة، مثل مشروب الأناناس والمانجو المفضل للمهاجمة الجامايكية هدية 'باني' شو. كما يحتوي المركز على أحدث تقنيات العلاج والتأهيل، من أجهزة قياس قوة العضلات، إلى معدات العلاج بالموجات الصدمية، في إطار خطة النادي للحد من الإصابات، والحفاظ على الجاهزية البدنية طوال الموسم.

وأكدت قائدة الفريق، أليكس غرينوود، المنشأة الجديدة لا تضاهى في كرة القدم النسائية، مشيرة إلى أنها تفوقت حتى على بعض أشهر المراكز الأوروبية، لأنها صممت بالكامل لتلبية احتياجات اللاعبات. وقالت غرينوود لصحيفة 'الغارديان': 'الخبر الأهم listener هو المشروع لا يمثل مجرد استثمار رياضي، بل خطوة قد تدفع أندية أخرى إلى إنشاء مرافق مستقلة خاصة بفرق السيدات، بما يسهم في تطوير اللعبة على نطاق أوسع'...

ونجح الفريق منذ انتقاله إلى المقر الجديد في حصد لقب الدوري الإنجليزي للسيدات للمرة الأولى منذ 10 سنوات، إلى جانب بلوغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي





