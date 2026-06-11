Mubarakat 'Al-Shib Al-Fajirah 2026' opens registration for 17 local entities to offer summer programs for children and youth

The 'Al-Shib Al-Fajirah 2026' initiative, under the directives of His Highness Sheikh Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, the Ruler of Sharjah, has announced the opening of registration for its programs, which are offered by more than 17 local entities, including the Sharjah Police General Command, the Sharjah Combat Sports Club, the Sharjah Civil Defense, and the Sharjah Shooting Club, among others. The initiative aims to utilize the summer break to develop the skills, talents, and knowledge of children and youth through various activities in different fields and interests. The program aims to combine learning, entertainment, and creativity, providing a diverse and interactive experience, as well as sports and cultural-artistic activities, to enhance the personalities, talents, and sense of responsibility of participants. The 'Al-Shib Al-Fajirah' initiative is one of the most prominent summer events in the emirate, offering an exceptional experience for participants, catering to the interests of different age groups, making it one of the most significant summer initiatives on the Sharjah scene.

فتح التسجيل لمبادرة صيف الفجيرة 2026 بمشاركة 17 جهة لتقديم برامج صيفية تنمّي مهارات الأطفال والناشئة عبر أنشطة تعليمية وترفيهية متنوعةبتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أعلنت مبادرة «صيف الفجيرة 2026»، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في برامجها التي تقدمها أكثر من 17 جهة محلية، منها القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، وإدارة الفجيرة للدفاع المدني، ونادي الفجيرة للرماية وغيرها.

وتهدف المبادرة إلى استثمار أوقات الأطفال والناشئة خلال العطلة الصيفية، وإكسابهم مختلف المهارات والقدرات والمعارف عبر أنشطة متنوعة في مختلف المجالات والاهتمامات. وتحرص المبادرة على الجمع بين اكتساب المعرفة والترفيه وتعزيز الإبداع لدى المشاركين، في رحلة تفاعلية متنوعة، وأنشطة رياضية لثقافية وفنية، تسهم في تطوير شخصياتهم، وصقل مواهبهم، وتعزيز روح المشاركة والمسؤولية لديهم. وتقدم مبادرة «صيف الفجيرة»، تجربة استثنائية للمشاركين، تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، ما يجعلها أحد أبرز الفعاليات الصيفية على مستوى الإمارة.

تتوزع برامج المبادرة على عدد من المواقع والمراكز التابعة للجهات المشاركة في تنظيم فعاليات المبادرة، بما يعكس تكامل الجهود والتعاون المشترك لتحقيق أهداف المبادرة، وتواكب اهتمامات الجيل المستهدف. ويواصل «صيف الفجيرة» ترسيخ مكانته كمبادرة سنوية متميزة تجمع بين الترفيه الهادف، والتعلم والتطوير، وتوفِر منصة متكاملة لاكتشاف الطاقات الشابة وتنمية قدراتها، بما يعزِز دورها في مسيرة التنمية المستقبلية، انسجاماً مع رؤية إمارة الفجيرة في الاستثمار في الإنسان، وتمكينه





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