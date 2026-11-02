MultiBank Group appoints Mohamed Al Hakeem as CEO of MB.io and Vice Chairman

MultiBank Group announces the appointment of Mohamed Al Hakeem as CEO of MB.io and Vice Chairman. The executive will lead digital asset expansion and institutional partnerships globally.

أعلنت مجموعة ملتي بانك، إحدى كبرى المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في المشتقات، عن تعيين محمد الحكيم نائباً لرئيس مجلس الإدارة ورئيساً تنفيذياً لشركة MB.io. يأتي هذا التعيين لتعزيز الوجود العالمي للمجموعة وقيادة توسعاتها في الأسواق الدولية الجديدة للإشراف على أعمال منصة MultiBank Exchange.

استراتيجية التوسع في الأصول الرقمية

يأتي هذا التعيين في إطار استراتيجية المجموعة الرامية إلى تعزيز مكانتها في الأسواق المالية والأصول الرقمية وتقنيات التمويل. سيعمل الحكيم بشكل مباشر مع نصر طاهر، مؤسس المجموعة ورئيس مجلس إدارتها، على تطوير شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية والحكومات وصناديق الثروة السيادية.

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تشمل مسؤوليات الرئيس التنفيذي الجديد تطوير قدرات المجموعة في مجالات ترميز الأصول الحقيقية، والتداول المؤسسي، والتسويات المالية العابرة للحدود. يتم ذلك من خلال منصتي MB.io و MultiBank Exchange اللتين تمثلان العمود الفقري لرؤية المجموعة المستقبلية في ربط الأسواق التقليدية بالاقتصاد الرقمي.

الخبرة القيادية في قطاع الكريبتو

يمتلك محمد الحكيم خبرة قيادية واسعة تجمع بين العمل الحكومي والقطاع المالي العالمي. قبل انضمامه إلى مجموعة ملتي بانك، شغل منصب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة Crypto.com. وتدرج في هذا المنصب بعد توليه مناصب قيادية رفيعة المستوى في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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يُذكر أن الحكيم من خريجي برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، وهي مبادرة تهدف إلى صياغة قادة المستقبل. خلال فترة عمله في Crypto.com، قاد شراكات استراتيجية كبرى مع طيران الإمارات وسوق دبي الحرة، مما ساهم في توسيع نطاق الأعمال التجارية للشركة في قطاعي الطيران وتجارة التجزئة المرتبطة بالسفر.

إنجازات بارزة مع شركة Crypto.com

أثمرت جهود الحكيم عن إطلاق خدمة Crypto.com Pay بالتعاون مع طيران الإمارات في يوليو 2026. أتاحت هذه الخدمة للعملاء المؤهلين في الإمارات سداد قيمة رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للناقلة. وتلتها شراكة مع سوق دبي الحرة في أغسطس من العام نفسه.

وبفضل هذه الشراكة، أصبحت شركة Crypto.com أول جهة لتجارة التجزئة في المطارات على مستوى الشرق الأوسط توفر حل دفع خاضع للتنظيم عبر متاجرها ومنصتها الإلكترونية. كما أسهم الحكيم في الحصول على الترخيص النهائي لتسهيلات القيمة المخزنة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مما جعل الشركة أول كبرى للعملات المشفرة تحصل على هذا الترخيص الهام.

نمو هائل في حجم المعاملات

شهدت عمليات Crypto.com في الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً في حجم المعاملات الشهرية خلال فترة قيادة الحكيم. ارتفع الحجم بمقدار 49 ضعفاً بين شهري يناير وديسمبر 2025، دون الحاجة إلى تخصيص ميزانية تسويقية مستقلة، مما يعكس كفاءة الاستراتيجية المتبعة وقوة الثقة في الخدمات المقدمة.

كما أسهم الحكيم في تطوير مبادرة للمدفوعات الحكومية الرقمية بالتعاون مع دائرة المالية في دبي، حيث أشرف على إطلاق مرحلتها التجريبية. وساهم أيضاً في توسيع شبكة العلاقات المؤسسية مع الجهات التنظيمية والبنوك والمؤسسات المالية والشركات العالمية، مما عزز من مكانته كقيادي مرموق في القطاع.

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رؤى حول مستقبل الأسواق المالية

علق نصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك، قائلاً إن تعيين محمد الحكيم يمثل خطوة مهمة في استراتيجية المجموعة لبناء منظومة مالية عالمية متكاملة. أعرب عن ثقته الكاملة في أن خبرة الحكيم في البيئات التنظيمية والأسواق المؤسسية والأصول الرقمية ستسهم في تحقيق طموحات التوسع الدولي.

وأضاف طاهر أن دور الحكيم سيكون محورياً في تحويل رؤية المجموعة إلى نمو مستدام، وتعزيز مكانة مجموعة ملتي بانك في الأسواق المالية العالمية من خلال قيادة كفؤة وشراكات استراتيجية قوية.

من جانبه، أعرب محمد الحكيم عن تشرفه بالانضمام إلى مجموعة ملتي بانك في هذه المرحلة المهمة. وأشار إلى أن التقارب المتسارع بين القطاع المالي التقليدي والأصول الرقمية يفتح آفاقا واسعة لإحداث نقلة نوعية في آليات وصول المؤسسات والمستثمرين إلى الأسواق المالية العالمية.

أولويات التنفيذ والتوسع المستقبلي

ركز الحكيم على ترجمة طموحات المجموعة العالمية إلى نتائج تجارية ملموسة، وقيادة توسع MB.io في أسواق جديدة. كما سيحرص على تعزيز حضور MultiBank Exchange في قطاع المؤسسات المالية من خلال بناء شراكات استراتيجية موثوقة وتطوير حلول مبتكرة.

تشمل هذه الحلول مجالات ترميز الأصول وتداول الأصول الرقمية والبنية التحتية المالية. وبالتعاون مع نصر طاهر وفريق القيادة، سيتم التركيز على تقديم حلول عملية قابلة للتوسع تسهم في تعزيز اعتماد المؤسسات المالية لهذه التقنيات وربط الأسواق المالية حول العالم بشكل أكثر كفاءة وفعالية.