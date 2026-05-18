KBO 2026 JH2 Passes Earth Safely, Visible with Binoculars

A newly discovered asteroid, KBO 2026 JH2, will pass Earth on May 18, 2026, at a distance of approximately 91,000 km, posing no threat. It will be visible to the naked eye after sunset with binoculars.

الكويكب 2026 JH2 بعرض 35م يمر 18 مايو 2026 على بعد 91 ألف كم بسرعة 32 ألف كم/س دون خطر ويمكن رصده بتلسكوب متوسط بعد الغروب.

أثار الكويكب الجديد 2026 JH2 حالة من الاهتمام بين علماء الفلك وعشاق مراقبة السماء، بعدما كشفت تقارير علمية أنه سيقترب من الأرض، اليوم الاثنين 18 مايو 2026، لمسافة تُعد أقرب من بعض الأقمار الصناعية، في حدث فلكي نادر. تم اكتشاف الكويكب حديثا يوم 10 مايو الجاري بواسطة علماء فلك في مرصد (ماونت ليمون) قرب مدينة توسان بولاية أريزونا الأمريكية، قبل أن تؤكد عدة مراصد حول العالم بياناته ومساره.

ويُطلق على الكويكب اسم (2026 JH2)، ويبلغ عرضه نحو 35 متراً تقريباً، أي ما يعادل طول الحوت الأزرق تقريباً، أكبر حيوان على وجه الأرض. وفق العلماء، سيصل الكويكب إلى أقرب نقطة من الأرض مساء اليوم الاثنين، بسرعة تقترب من 32 ألف كيلومتر في الساعة. ومن المتوقع أن يمر على ارتفاع يقارب 91 ألف كيلومتر فقط فوق سطح الأرض، وهي مسافة أقرب من بعض المركبات والأقمار الصناعية الموجودة في المدار. هل يشكل الكويكب خطراً على الأرض؟

طمأن الخبراء بأن الكويكب لا يمثل أي تهديد مباشر، رغم أن حجمه يضعه ضمن فئة الأجسام الفضائية الكبيرة نسبياً. وأشاروا إلى أن مساره آمن بالكامل، وأن أي هامش خطأ محتمل في الحسابات لا يغيّر من حقيقة عدم وجود خطر اصطدام. ويُقارن بعض الباحثين هذا الكويكب بنيزك (تشيليابينسك) الشهير الذي انفجر فوق روسيا عام 2013، لكنهم يؤكدون أن 2026 JH2 سيمر بسلام بعيداً عن الغلاف الجوي للأرض.

سيكون الكويكب مرئياً بعد الغروب باستخدام تلسكوبات متوسطة أو مناظير فلكية قوية، حيث من المتوقع أن يصل لمعانُه إلى درجة 11.5 تقريباً. أكَّد علماء الفلك أن مرور كويكب بهذا الحجم على مسافة قريبة نسبياً من الأرض يُعد حدثاً غير معتاد، خاصة أن معظم الأجسام المشابهة تمر على مسافات أبعد بكثير





