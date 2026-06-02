Kodak Black and Kodak Exmor R: The Future of High-End Cameras

The future of high-end cameras is here, with Kodak Black and Kodak Exmor R. These new cameras offer advanced features and performance that are sure to impress.

في خطوة غير مسبوقة لتعزيز السلامة الطبية خلال كأس العالم 2026، تقرر استخدام طائرات مسيرة "درون" كمستجيبين أوائل للحالات الطارئة داخل الملاعب المستضيفة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وستكون الطائرات مجهزة بمعدات طبية حيوية تشمل أجهزة إزالة الرجفان القلبي، وحقن الإبينفرين، ومجموعات الإسعافات الأولية، بهدف ضمان وصول المساعدة الطبية بأسرع وقت ممكن إلى المشجعين الذين يتعرضون لأزمات صحية في المدرجات. كما ستزود الطائرات بأجهزة اتصال لاسلكية تتيح للأشخاص الموجودين بالقرب من المصاب التواصل مباشرة مع المسعفين المتخصصين، والحصول على التعليمات اللازمة لحين وصول فرق الطوارئ إلى الموقع.

ويأتي هذا الإجراء في ظل تزايد حالات إيقاف المباريات خلال السنوات الأخيرة بسبب طوارئ طبية بين الجماهير، حيث ينتظر أن تسهم الطائرات المسيّرة في تسريع الاستجابة وتقليل الوقت اللازم للوصول إلى المصابين، فضلاً عن الحد من الاضطرابات داخل الملاعب. وستتولى شركة "موتورولا سولوشنز" توفير منظومة الأمن والسلامة، عبر استخدام طائرات "غارديان" المسيّرة القادرة على حمل حمولة تصل إلى 10 أرطال، ما يسمح بنقل المعدات الطبية والإمدادات الضرورية حتى إلى المواقع التي يصعب الوصول إليها وسط الحشود الكبيرة.

وفي الوقت ذاته، تعمل الشركة بالتعاون مع "سكاي سيف" المتخصصة في كشف الطائرات المسيّرة، لضمان حماية المجال الجوي المحيط بالملاعب ومراكز التدريب من أي طائرات غير مصرح بها. وتشمل الإجراءات الأمنية استخدام تقنيات متطورة للتعامل مع الطائرات الدخيلة، من بينها التشويش على الإشارات بين الطائرة ومشغلها، وتقنية "خداع" نظام تحديد المواقع العالمي، لإجبار الطائرة على تغيير مسارها، إضافة إلى استخدام طائرات صديقة مزودة بشباك خفيفة لتعطيل الطائرات غير المرغوب فيها.

ومن المنتظر أن تستخدم هذه الأنظمة أيضاً في مدينة كانساس سيتي، التي تأمل إنجلترا في اتخاذها مقراً لمعسكرها التدريبي خلال البطولة، بعيداً عن أي محاولات للتجسس أو المراقبة غير المشروعة





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kodak Cameras High-End Features Performance

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Japanese Stock Market Surges as SoftBank Surges, Overtaking ToyotaThe Nikkei 225 index in Japan surpassed 67,000 points for the first time on Monday, supported by stocks related to artificial intelligence, as SoftBank Group, the largest shareholder in startups, surpassed Toyota Motor to become the most valuable company in Japan. The Nikkei 225 index rose 1.1% to 67,003.24 points in the afternoon trading break, after reaching a high of 67,231.28 points.

Read more »

NVIDIA Unveils New AI-Powered Chips for Personal ComputersNVIDIA, the leading chipmaker for AI, has unveiled plans to redefine the personal computer by launching new high-performance chips that enable advanced AI tasks directly on laptops and desktops. This move aims to shift AI capabilities from data centers to user devices, positioning NVIDIA as a major player in the consumer market.

Read more »