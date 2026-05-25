Italy Squad for Euro 2024 Qualifiers: Giannelli D'Affini, Janloviçi Donaruma, and Young Stars

The Italian national team coach, Silvy D'Addario, has called up only one player from the usual roster for the upcoming Euro 2024 qualifiers against Luxembourg and Greece. The coach, who is also the coach of the Italian under-21 team, has mainly relied on young players and international stars who are beginning to establish themselves with the national team, such as Marco Balestracci and Francesco Biu Esposito. The coach took over from Gennaro Gattuso, who resigned after the team's loss in the European League final against Bosnia and Herzegovina on March 31, which prevented Italy from participating in the World Cup for the third consecutive time.

استدعى سيلفيو بالديني المدرب الموقت لمنتخب إيطاليا لكرة القدم، الاثنين، اسماً واحداً فقط من الركائز المعتادة، هو الحارس جانلويجي دوناروما، للمباراتين الوديتين أمام لوكسمبورغ واليونان في 3 و7 يونيو.

وفي قائمته التي ضمت 24 لاعباً، اعتمد بالديني، مدرب إيطاليا تحت 21 عاماً، بشكل كبير على لاعبي منتخب الشباب ولاعبين دوليين شبان بدأوا يرسخون حضورهم مع المنتخب، مثل ماركو باليسترا وفرانشيسكو بيو إسبوزيتو. وتولى بالديني المهمة خلفاً لجينارو غاتوزو الذي استقال من منصبه بعد خسارة فريقه في نهائي الملحق الأوروبي في 31 مارس أمام البوسنة والهرسك «1-1، 4-1 بركلات الترجيح»، وهي الخسارة التي حرمت إيطاليا من المشاركة في كأس العالم للمرة الثالثة توالياً.

وسيتم تعيين مدرب جديد بعد أن ينتخب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رئيساً جديداً في 22 يونيو. وتلتقي إيطاليا مع لوكسمبورغ في 3 يونيو، ثم مع اليونان في هيراكليون بعد أربعة أيام. وهنا التشكيلة: لحراسة المرمى: جيوفاني دافارا «أفيلينو»، جانلويجي دوناروما «مانشستر سيتي الإنجليزي»، لورنتسو بالميزاني «فروزينوني». للدفاع: أونيست أهانور «أتالانتا»، دافيدي بارتيساغي «ميلان»، فابيو كياروديا «بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني»، بيترو كوموتسو «فيورنتينا»، كوستانتينو فافاسولي «كاتانتسارو»، فيليبو ماني «بوروسيا دورتموند الألماني»، ماركو باليسترا «كالياري»، لوكا ريجياني «بوروسيا دورتموند الألماني».

للوسط: ماتيو داغاسو «فينيسيا»، جاكومو فاتيكانتي «يوفنتوس»، لوكا ليباني «ساسولو»، شير ندور «فيورنتينا»، نيكولو بيسيلي «روما»، لورنتسو فينتورينو «روما». للهجوم: فرانشيسكو كاماردا «ليتشي»، لويجي كيروبيني «سامبدوريا»، جيف إخاتور «جنوى»، فرانشيسكو بيو إسبوزيتو «إنتر ميلان»، سيدو فيني «فروزينوني»، سامويلي إيناتشو «بوروسيا دورتموند الألماني»، لوكا كولييشو «باريس أف سي الفرنسي»





