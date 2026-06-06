Italian Legend Fabio Capello Names Norway as Potential 'Black Horse' for 2026 World Cup

Italian football legend Fabio Capello has named Norway as a potential 'Black Horse' for the 2026 World Cup, which will take place in the United States, Canada, and Mexico. Capello, who has trained some of the world's top clubs and players, including Real Madrid, Milan, Juventus, and Roma, believes that Norway's Erling Haaland will be a major surprise in the tournament. Capello also mentioned that the Norwegian team has a strong team spirit and that the fans hope that Haaland will lead them to new heights.

حدد المدير الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو المنتخب الذي قد يحمل لقب «الحصان الأسود» في كأس العالم 2026، التي تنطلق بعد أيام قليلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويعد كابيلو أحد المدربين الأفذاذ في تاريخ كرة القدم، ودرب العديد من أبرز الأندية على مستوى العالم مثل ريال مدريد وميلان ويوفنتوس وروما، ومنتخبا إنجلترا وروسيا، محققاً إنجازات وبطولات عدة كإحدى أساطير التدريب على مر التاريخ، وسبق له أن درب من أفضل لاعبي العالم، مثل النجم البرازيلي رونالدو والأسطورة الهولندية ماركو فان باستن. ويراهن كابيلو على منتخب النرويج ونجمه إيرلينغ هالاند، معتبراً أن المنتخب الاسكندنافي سيشكل مفاجأة كأس العالم المقبلة.

ويرى المدرب الذي سيبلغ الثمانين من عمره هذا الشهر في تصريحات نقلتها صحيفة «ذا صن» البريطانية أن منتخب النرويج سيكون الحصان الأسود في المونديال، مشيراً إلى أن البعض قد يقلل من شأن مهارات ومواهب النرويجيين، لكن فريق بودو غليمت حقق نتائج مفاجأة في دوري أبطال أوروبا في الموسم الأخير. وقال:«منتخب النرويج مثير للاهتمام بالنسبة لي، وهالاند مهاجم قوي ومهم للغاية، أعتقد أنه قد يفاجئ الجميع».

وأضاف: «قد يعتقد البعض أن النرويج ليست بتلك الأهمية، لكن لديهم لاعبين مميزين، وهم فريق متماسك، كما أن جماهير النرويج تأمل من هالاند أن يقودها نحو أبعد نقطة، فهو لاعب رائع ويسجل الأهداف، سيكون الأمر مثيراً للاهتمام». ويأمل هالاند مواصلة تألقه مع منتخب بلاده بعدما تألق بشكل لافت مع مانشستر سيتي وسجل 38 هدفاً في 52 مباراة، في أول بطولة دولية تشارك فيها النرويج منذ بطولة أوروبا عام 2000





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