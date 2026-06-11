Increase in FIFA World Cup Teams to 48 for 2026

FIFA World Cup 2026 will feature 48 teams for the first time in history, with increased participation leading to a more diverse and exciting tournament.

تحدث لاعب البطائح، عبد العزيز هيكل، عن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، إلى 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، مؤكداً أن زيادة عدد المنتخبات ستمنح البطولة طابعاً مختلفاً وتفتح المجال أمام المزيد من المنتخبات والجماهير للاستمتاع بأجواء الحدث العالمي الأكبر.

وقال: «أنا أشجع البرازيل، وبالطبع أتمنى رؤية منتخبها في أفضل حالاته خلال البطولة، ولكني أتوقع فوز المنتخب الفرنسي بكأس العالم، أما بالنسبة لزيادة عدد المنتخبات إلى 48، فأعتقد أنها خطوة ستضيف مزيداً من الإثارة والتنوع إلى كأس العالم». وأضاف: «جمال كرة القدم يظهر في البطولات الكبرى مثل كأس العالم ودوري أبطال أوروبا، وعندما تتسع دائرة المشاركة تصبح الفرصة متاحة أمام منتخبات أكثر لإظهار قدراتها وتحقيق المفاجآت، ولكن في الوقت نفسه، سيكون هناك تأثير سلبي على اللاعبين نتيجة زيادة الضغوط وعدد المباريات».

وتابع: «هذه ستكون التجربة الأولى بالنظام الجديد، ولذلك من المبكر الحكم عليها الآن، لكن الجميع متحمس لمعرفة كيف ستسير البطولة بهذا العدد الكبير من المنتخبات، وما الذي ستقدمه من قصص ومنافسات جديدة». واختتم عبد العزيز هيكل، لاعب المنتخب الإماراتي سابقاً، حديثه بالقول: «ننتظر انطلاق البطولة المقبلة لنرى النتائج على أرض الواقع، وأتمنى أن نشاهد كأس عالم مميزاً يليق بحجم الحدث ويمنح الجماهير مباريات قوية وممتعة طوال فترة المنافسات»





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FIFA World Cup Increase In Teams Diverse Tournament Exciting Competition Impact On Players

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

أرقام وإحصائيات كأس العالم 2026.. نسخة استثنائية في أمريكا وكندا والمكسيك48 منتخباً، 104 مباريات، 7 ملايين تذكرة: الأرقام الرئيسة لكأس العالم لكرة القدم 2026 التي...

Read more »

record Arab participation in the 2026 World CupEight Arab teams are set to compete in the 2026 World Cup, marking a historic milestone in the tournament's history. This significant shift reflects deep developments in Arab football through investment, talent development, and rising ambitions, transforming the region's role from a guest to an active partner in shaping the future of the sport.

Read more »

مونديال 2026: أمريكا الشمالية تستعد لأكبر كأس عالم في التاريختستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخباً و104 مباريات على 16 ملعباً، من نيويورك إلى مكسيكو سيتي وفانكوفر، في نسخة استثنائية تجمع بين عراقة الملاعب وأحدث التقنيات.

Read more »

كأس العالم 2026: 48 منتخباً و104 مباريات خلال 39 يوماًتستضيف كأس العالم 2026 للمرة الأولى 48 منتخباً، مع ارتفاع عدد المباريات إلى 104 موزعة على 39 يوماً، وطرح 7 ملايين تذكرة، وجوائز مالية تبلغ 871 مليون دولار، وزيادة عدد الملاعب إلى 16، ومشاركة حكمتين كسيدتي ساحة.

Read more »

KWC: New Era of Commercial Transformation in FIFA World CupThe upcoming FIFA World Cup is poised for a new phase of commercial transformation, with reports suggesting that the value of a single advertisement during water breaks could reach up to $9 million, one of the most significant indicators of the growing market for sports advertising. The decision to implement mandatory water breaks during all matches, lasting three minutes each half, is being implemented for the first time in the history of the tournament, which will be hosted by the United States, Mexico, and Canada. The move is based on health considerations, aiming to reduce the risk of heat-related exhaustion and protect players during matches held in high-temperature environments, particularly in some host cities during the summer season.

Read more »

رافينيا: لا أملك ما أثبته لأحد.. ومستعدون للمونديال مهما كانت الضغوطأكد البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، أن منتخب بلاده وصل إلى كأس العالم 2026 في أفضل جاهزية...

Read more »