Indonesian volcano eruption continues since 2006: destruction, displacement, pollution, and calls for compensation and health checks

The article discusses the ongoing eruption of Mount Sinabung in Indonesia since 2006, its devastating impact on communities, and the ongoing challenges faced by survivors. It highlights the need for government action, compensation, and health checks for those affected by the disaster.

بركان طين بسيدوارجو بإندونيسيا مستمر منذ 2006: دمار وتهجير وتلوث ومطالب بتعويضات وفحوص صحية وسط جدل حول سبب الكارثةفي 29 مايو 2006، انشقت الأرض في سيدوارجو في شرق جزيرة جاوا، قاذفة طيناً حارقاً ابتلع قرى ومصانع.

وبعد 20 عاماً، لا تزال كارثة بركان الطين التي شرّدت آلاف السكان تخلّف آثارها. وتجمع على حافة بحيرة الطين الآخذة في الاتساع، الجمعة، مجموعة من السكان لإحياء ذكرى الكارثة، وتذكير الحكومة بأن السكان لا يزالون يعانون تبعات تدفق الطين الهائل الذي ابتلع منازل وقرى. وقال هارواتي البالغة 50 عاماً، والتي لا تحمل على غرار كثر من الإندونيسيين سوى اسم واحد، «رغم تعاقب الرؤساء، ما زلنا نأمل أن تنصفنا الحكومة»، مؤكدة أن الكارثة «بعيدة» عن أن تكون انتهت.

ودمرت براكين الطين، التي يُرجح أنها ناجمة جزئياً عن أعمال حفر نفذتها شركة نفطية ولا تزال مستمرة، ما لا يقل عن اثنتي عشرة قرية، وشرّدت عشرات آلاف الأشخاص. وقُتل 13 شخصاً في انفجار أنبوب غاز تحت الأرض في المنطقة المنكوبة. ومثل كثر من السكان، تطالب هارواتي الحكومة بإجراء تقييم معمّق لتداعيات تدفق الطين على صحة السكان المحليين، مؤكدة أن الكثير من القرويين أُصيبوا منذ ذلك الحين بالسرطان.

ووفق السلطات، غمر الطين أكثر من 600 هكتار، فيما لم تنجح الجهود الرامية إلى وقفه، بما في ذلك استخدام كرات خرسانية ضخمة. وأجبرت الكارثة محمد إرشاد على مغادرة قريته عام 2012، بعدما لم يعد قادراً على تحمل التلوث الذي تسرب إلى البئر التي كانت عائلته تعتمد عليها للطهو والاستحمام. وقال الرجل البالغ 62 عاماً، معبراً عن «غضبه»، «عندما كنت أريد الاستحمام، كانت عيناي تلسعان عند ملامسة الماء».

وبعد 20 عاماً، لا يزال إرشاد يحاول «إعادة ترتيب» حياته، إذ تعيش عائلته من دخل كشك طعام وبيع مياه الشرب. خلصت دراسات مستقلة إلى أن الكارثة تعود إلى مزيج من أعمال حفر نفذتها شركة النفط والغاز «بي تي لابيندو برانتاس» وزلزال وقع على بعد نحو 260 كيلومتراً. وأُمرت لابيندو، وهي جزء من إمبراطورية تجارية تسيطر عليها عائلة بكري الإندونيسية النافذة، في نهاية المطاف بتعويض الضحايا، لكن المدفوعات استغرقت سنوات، ما أثار موجة غضب.

ويصف إرشاد استخدام الأموال العامة لتعويض ضحايا الكارثة بأنه «ظلم»، معتبراً أن الشركة كان عليها أن تتحمل مسؤولياتها. وقالت الشركة سابقاً إن التحقيقات «خلصت إلى أنه لا يمكن إثبات أي ارتباط بين أنشطة الحفر والثوران». من جهتها، خلصت مجموعات بيئية إلى أن المياه الجوفية قرب المنطقة تلوثت جراء الكارثة، ما تسبب بأمراض لدى السكان، وفق ما قال ملكي نهار، منسق منظمة «شبكة مناصرة التعدين» غير الحكومية





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Indonesian Volcano Eruption Mount Sinabung Destruction Displacement Pollution Compensation Health Checks Government Action Survivors' Challenges

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

توقيف محاكمة نيرسباخ بتهمة التهرب الضريبي في كأس العالم 2006 مقابل غرامة ماليةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

Read more »

الأمير هاري يتخلى عن مؤسسة خيرية إفريقية أسسها عام 2006تابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

Read more »

سبيت خاطر: الوحدة خسر دوري 2006 رغم حاجته لنقطة في آخر 4 مبارياتتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

Read more »

«جائزة زايد للكتاب».. عقدان من الإبداع والمعرفةرسخت جائزة الشيخ زايد للكتاب، منذ انطلاقتها عام 2006، مكانتها كإحدى أبرز الجوائز الأدبية...

Read more »

«جائزة الشيخ زايد للكتاب» في عامها الـ 20: الثقافة ركيزة أساسية للتنمية المستدامةرسّخت جائزة الشيخ زايد للكتاب، منذ انطلاقتها عام 2006، مكانتها كإحدى أبرز الجوائز الأدبية والثقافية في العالم العربي، ومنصة معرفية عالمية تعكس رؤية دولة الإمارات في جعل الثقافة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وجسراً للحوار بين الشعوب والحضارات.

Read more »