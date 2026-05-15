Indian Family Dies After Eating Poisoned Fish

A family of four in Mumbai died after consuming a fish that was found to contain a toxic substance used in rat poison. The incident sparked outrage in India and was dubbed 'fish deaths' by the locals and media.

وفاة أسرة بمومباي بعد تناول بطيخ ملوث بفوسفيد الزنك المستخدم لسم الفئران؛ التحقيقات مستمرة لمعرفة كيفية وصول السم للفاكهة في حادثة صادمة، توفيت أسرة مكونة من أربعة أفراد بمدينة مومباي، بعد تناولهم بطيخة تبيّن لاحقاً احتواؤها على مادة سامة تُستخدم عادة في سموم الفئران، بينما لا تزال الشرطة تحقق لكشف كيف وصلت المادة القاتلة إلى داخل الفاكهة.

حسب السلطات الهندية، عُثر على عبدالله دوكاديا وزوجته نسرين وابنتيهما عائشة وزينب متوفين داخل منزلهم في حي بيدوني بمدينة مومباي يوم 25 إبريل الماضي. وسرعان ما تحولت القضية إلى حديث الرأي العام في الهند، وأطلق عليها السكان ووسائل الإعلام اسم «وفيات البطيخ»، بعدما أكدت التحقيقات أن آخر ما تناولته الأسرة قبل ظهور الأعراض كان البطيخ، بحسب BBC.

وفقاً للتحقيقات، كانت الأسرة قد استضافت أقاربها على العشاء ليلة الحادث، حيث تناول الجميع وجبة «برياني» قبل مغادرة الضيوف حوالي الساعة العاشرة والنصف مساءً. وبعد ساعات قليلة، تناول أفراد الأسرة البطيخ، قبل أن تبدأ عليهم أعراض حادة شملت القيء والإسهال الشديد. ونُقل أفراد العائلة إلى مستشفى قريب، ثم جرى تحويلهم إلى مستشفى «جيه جي» في مومباي، إلا أنهم فارقوا الحياة لاحقاً.

وكشفت نتائج الفحوصات الجنائية العثور على مادة «فوسفيد الزنك» داخل أعضاء الضحايا، وهي مادة شديدة السمية تُستخدم عادة في سموم الفئران. وقال فيجاي ثاكاري مدير الطب الشرعي، إن المادة السامة وُجدت في عينات من الكبد والكلى والطحال، إضافة إلى محتويات المعدة والصفراء والدهون البطنية. كما أكد برافين موندي مفوض الشرطة، أن المادة نفسها عُثر عليها أيضاً داخل عينات البطيخ التي تم جمعها خلال التحقيق، فيما لم تُكتشف أي مواد سامة في الأطعمة الأخرى الموجودة بالمنزل، بحسب موقع People.

ورغم اكتشاف السم، لا تزال السلطات عاجزة عن تحديد الطريقة التي وصلت بها المادة السامة إلى الفاكهة. وأكدت الشرطة أنها تحقق في جميع الاحتمالات، بما في ذلك القتل العمد، أو الوفاة العرضية، أو حتى الانتحار، مشيرة إلى استجواب عشرات الأشخاص من الأقارب والجيران وزملاء العمل. من جانبه، أوضح الطبيب الهندي بوشان روكادي أن مادة «فوسفيد الزنك» تُعد من أخطر المواد السامة، وقد تؤدي إلى الوفاة حتى بكميات صغيرة جداً.

وأضاف أن المادة تنتج غاز «الفوسفين» السام عند ملامستها للرطوبة أو بعد ابتلاعها، مما يمنع خلايا الجسم من استخدام الأكسجين بشكل طبيعي، ويتسبب في تدمير عدة أعضاء حيوية بسرعة كبيرة





