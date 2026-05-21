Government of Thailand Approves Changes to Visa System, Limiting Stay to 30 Days for Most Visitors

The Government of Thailand has approved changes to its visa system, limiting the stay for most visitors to 30 days. The changes were made based on a proposal from the Ministry of Foreign Affairs to reorganize entry policies and enhance visitor control. The new system will replace the previous 60-day exemption known as P.60 with a new system called P.30, allowing for a maximum stay of 30 days. The new system will start to be implemented 15 days after it is officially published.

قامت الحكومة التايلاندية بتأييد إلغاء نظام الإعفاء من التأشيرة لمدة 60 يوماً الممنوح لمواطني 93 دولة وإقليماً، والعودة إلى السماح بالإقامة لمدة تصل إلى 30 يوماً فقط لمعظم الزوار.

وقد اعتمد القرار في 19 مايو، بناءً على مقترح وزارة الخارجية، بهدف إعادة تنظيم سياسات الدخول وتعزيز الرقابة على الزوار. وسيتم اعتماد إعفاء واحد فقط لكل دولة، مع إلغاء نظام الـ60 يوماً المعروف بـ«P.60»، وعودة الدول المتأثرة إلى نظام الإقامة السابق (P.30) بحد أقصى 30 يوماً، على أن يبدأ تطبيق القرار بعد 15 يوماً من نشره رسمياً.

كما شملت التعديلات تقليص الدول المؤهلة للإعفاء لمدة 30 يوماً من 57 إلى 54 دولة، واستحداث إعفاء لمدة 15 يوماً لثلاث دول وأقاليم، إلى جانب تقليص التأشيرة عند الوصول من 31 دولة إلى أربع فقط. وقد تضمنت قائمة الدول المتأثرة بالقرار 93 دولة، من ضمنها حاملي جواز السفر الإماراتي، الذين كانوا يستفيدون من نظام الإعفاء السابق لمدة 60 يوماً.

وقد أدى القرار إلى فرض بعض التعديلات على خطط السفر، خصوصاً لمن كانوا يعتمدون على فترة الإقامة الأطول لقضاء عطلات ممتدة أو دمج الرحلات السياحية مع زيارات عمل أو استكشاف أكثر من مدينة داخل تايلاند. وقد أدى القرار إلى زيادة تكاليف السفر وتزيد من متطلبات التخطيط المسبق. وفي المقابل، تؤكد السلطات التايلاندية أن تسهيلات الدخول الأخرى، مثل التأشيرة الإلكترونية، ستبقى متاحة، في حال الرغبة بالتجديد قبل انتهاء ال30 يوماً، ما يخفف جزئياً من أثر القرار في حركة السياحة القادمة





