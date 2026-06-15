Global Stock Market Soars After US-Iran Deal

The global stock market experienced a surge on Monday, with major indices reaching new all-time highs, following the announcement of a peace agreement between the United States and Iran. The agreement aimed to end the war and reopen the strategic Strait of Hormuz, which boosted investor confidence and led to significant gains.

أعلن إعلان السلام في الشرق الأوسط "ماراثون" صعود للأسهم العالمية، الاثنين، حيث تسابقت المؤشرات في التحليق لتسجل قمماً تاريخية جديدة وسط تفاؤل المستثمرين. وخلال التعاملات ارتفعت الأسهم الأمريكية عقب توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، ما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة، حيث لامس مؤشر "داو جونز" الصناعي مستوى قياسياً جديداً عند 51857 نقطة، مرتفعاً 1.17 %، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 1.76 % إلى 7549 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 2.96 % إلى 26.540 نقطة.

ويتوقع إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي للشركة، أن تحقق الشركة إيرادات تتجاوز تريليون دولار بحلول عام 2030، ارتفاعاً من 18.67 مليار دولار في 2025، وهي تقديرات تتفق معها بنوك كبرى مثل "جولدمان ساكس" و"جيه بي مورجان"





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