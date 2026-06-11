German Ambassador Dies in Airbus A380 Crash at ILA Berlin 2026

Friedrich Mizer, a German ambassador, died in a crash of an Emirates Airbus A380 at the ILA Berlin 2026. The crash occurred during the opening ceremony of the event. The crash also resulted in the death of the ambassador.

11 يونيو 2026 تفقد مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميزر، اليوم طائرة طيران الإمارات الإيرباص A380 خلال افتتاح معرض ILA برلين 2026. وكان في استقبال المستشار الألماني، السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، وفولكر غرينر، نائب رئيس طيران الإمارات لمنطقة شمال ووسط أوروبا.

كما رحبت طيران الإمارات بعمدة برلين كاي فيغنر، ورئيس وزراء ولاية براندنبورغ الدكتور ديتمار فويدكه على متن الطائرة. ومن المقرر ان تستقبل الناقلة في اليوم الثاني من هذا المعرض العالمي المتخصص في مجال الطيران والفضاء، الدكتور ديتمار فويدكه رئيس وزراء ولاية براندنبورغ، ومانويلا شفيسيغ رئيس وزراء ولاية مكلنبورغ فوربومرن و مايكل كريتشمر رئيس وزراء ولاية ساكسونيا، وسفين شولتسه رئيس وزراء ولاية ساكسونيا-أنهالت، وماريو فويغت رئيس وزراء ولاية تورنغن على متن أكبر طائرة ركاب في العالم.

وكالعادة شكلت طائرة الإمارات الأيقونية من طراز إيرباص A380، عامل جذب رئيسي للزوار في المعرض، وقد استقطبت أعداداً كبيرة من زوار قطاع الطيران والتجارة، بالإضافة إلى وفود وطنية ودولية رفيعة المستوى. وتشارك طيران الإمارات في معرض ILA برلين، الذي يُقام في الفترة من 10 إلى 14 يونيو، بطائرتها A380 ذات الأربع درجات، مؤكدةً بذلك التزامها الراسخ بهذا الحدث الرائد في مجال الطيران والفضاء في أوروبا.

وتُعتبر طائرة طيران الإمارات الإيرباص A380 أكبر الطائرات والوحيدة من نوعها في المعرض، حيث حرصت الناقلة على عرض طائراتها من هذا الطراز في معرض ILA برلين منذ عام 2010، مما يُبرز التزامها الراسخ تجاه السوق الألمانية والأوروبية، والذي يمتد لعقود من التعاون والشراكات الاستراتيجية والمنافع المتبادلة





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German Ambassador Airbus A380 ILA Berlin 2026 Friedrich Mizer Emirates

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