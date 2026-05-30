FOX Sports تعلن عن وظيفة فريدة من نوعها لمتابعة كأس العالم 2026

أعلنت شبكة FOX Sports، بالتعاون مع منصة FOX One وموقع Indeed، عن طرح وظيفة مؤقتة فريدة من نوعها تحمل اسم Chief World Cup Watcher، وهي وظيفة مخصصة لشخص واحد فقط لمتابعة جميع مباريات كأس العالم FIFA 2026 التي تُعد النسخة الأكبر في تاريخ البطولة، في تجربة إعلامية تجمع بين الترفيه والعمل الرقمي والإنتاج الإعلامي المباشر.

أعلنت شبكة FOX Sports، بالتعاون مع منصة FOX One وموقع Indeed، عن طرح وظيفة مؤقتة فريدة من نوعها تحمل اسم Chief World Cup Watcher، وهي وظيفة مخصصة لشخص واحد فقط لمتابعة جميع مباريات كأس العالم FIFA 2026 التي تُعد النسخة الأكبر في تاريخ البطولة، في تجربة إعلامية تجمع بين الترفيه والعمل الرقمي والإنتاج الإعلامي المباشر.

وبحسب بيان رسمي صدر في 6 مايو الحالي، فإن الوظيفة تقدم راتبا يبلغ 50,000 دولار أمريكي، أي ما يعادل تقريبا 182,500 درهم إماراتي وفقا لسعر الصرف، وذلك مقابل متابعة 104 مباريات كاملة خلال فترة تمتد إلى 39 يوما من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026.

ورغم الانتشار الواسع الذي رافق الإعلان على أنه وظيفة يمكن إنجازها من المنزل مقابل مشاهدة كرة القدم، فإن التفاصيل الرسمية أوضحت أن العمل لن يكون عن بُعد، حيث سيتم اختيار المرشح للعمل من مساحة مخصصة تم تجهيزها داخل ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك، ليكون جزءا من تجربة بث مباشر وتغطية تفاعلية تنفذها FOX Sports طوال فترة البطولة، على أن يتابع المباريات عبر منصة FOX One ويشارك في التفاعل مع الجمهور داخل الموقع ويُنتج محتوى مخصصا لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل مستمر.

وتأتي هذه الوظيفة بالتزامن مع النسخة التاريخية من كأس العالم FIFA 2026 التي ستشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32، وهو ما أدى إلى رفع عدد المباريات إلى 104 مباريات موزعة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في أكبر توسع تشهده البطولة منذ انطلاقها، الأمر الذي يجعلها حدثا إعلاميا ضخما يتطلب تغطية مستمرة على مدار الساعة نظرا لتعدد المباريات اليومية وتداخل توقيتها خلال مختلف مراحل المنافسات.

ورغم الطابع الجذاب الذي يحيط بالوظيفة، فإن مهامها تتجاوز فكرة متابعة المباريات باعتبارها تجربة ترفيهية، إذ تشمل تحليل الأداء الفني للمنتخبات واللاعبين، ورصد اللحظات الحاسمة والأحداث البارزة خلال المباريات، وجمع الإحصاءات الأساسية بشكل مباشر، والمساهمة في إنتاج محتوى تحريري ورقمي مخصص للتغطية الإعلامية، إضافة إلى التفاعل مع الجمهور وإنتاج محتوى لحظي موجه لمنصات التواصل الاجتماعي، مع التزام كامل بالعمل طوال فترة البطولة نظرا لكثافة الجدول الزمني. وقد أثار الإعلان موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي بسبب فكر





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FOX Sports، كأس العالم 2026، وظيفة مؤقتة، متابعة ا

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

سعر الذهب في مصر الخميس 28 مايو 2026.. كم قيمة عيار 18 اليوم؟انخفضت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الخميس 28 مايو 2026، بشكل طفيف للغاية، عقب تذبذبها...

Read more »

التاريخ: عشاق كرة القدم ينتظرون ظهور المواهب العربية الشابة في كأس العالم 2026يستضيف مونديال 2026 ثلاث دول مختلفة، وبمشاركة غير مسبوقة لـ48 منتخباً، ويُتوقع تألق عدد من المواهب العربية الشابة في المحفل الكروي العالمي.

Read more »

الإمارات تواصل دفع مسارات الحوار الدوليشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في منتدى «غلوبسيك 2026» الذي عُقد في العاصمة...

Read more »

عمر الحمادي: العين نجح في تحقيق التوازن بين القوة الهجومية والانضباط الدفاعيأكد المحاضر الدولي في كرة القدم باتحاد الكرة والمحلل الفني عمر الحمادي أن فريق العين نجح في تحقيق التوازن بين القوة الهجومية والانضباط الدفاعي خلال الموسم الحالي 2025-2026.

Read more »

القوة الجوية بطلاً للدوري العراقي.. والشرطة وصيفاًتوج فريق القوة الجوية الأول لكرة القدم بطلاً لدوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2025-2026...

Read more »

دبي لكرة السلة يتأهل لنهائي الدوري الأدرياتيكيحقق فريق دبي لكرة السلة إنجازاً تاريخياً بتأهله إلى نهائي الدوري الأدرياتيكي لموسم 2025-2026، عقب فوزه على بودوتشنوست في المباراة الثالثة والحاسمة من نصف النهائي.

Read more »