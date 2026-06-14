Dubai Financial Center Global to Boost Economy with AI-Driven Transformation

The Dubai Financial Center Global is set to embark on a new strategic phase, enhancing its status as one of the key economic and real estate drivers in Dubai. The center is poised to transform into the world's first AI-driven financial hub, thereby redefining its role as not only a global business hub but also a highly desirable residential destination in the heart of the city.

يشهد مركز دبي المالي العالمي مرحلة جديدة من التوسع الاستراتيجي، تعزز مكانته أحد أهم المحركات الاقتصادية والعقارية في إمارة دبي، مع تسارع خطاته للتحول إلى أول مركز مالي في العالم قائم على الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعيد تشكيل موقعه ليس فقط كونه مركز أعمال عالمياً، بل أيضاً وجهة سكنية متميزة في قلب المدينة.

ووفقاً لتقرير صادر عن «بيتر هومز Betterhomes» من المتوقع أن تسهم هذه الرؤية الطموحة في إضافة نحو 12.9 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، إلى جانب خلق ما يقارب 25 ألف فرصة عمل جديدة، ما يشكل دفعة قوية للطلب على الوحدات السكنية في المناطق المحيطة بالمركز، خصوصاً في ظل استمرار محدودية المعروض من العقارات الفاخرة، وارتفاع الطلب من شريحة المهنيين ذوي الدخل المرتفع. ويشير التقرير إلى أن مركز دبي المالي العالمي لم يعد مجرد منطقة أعمال تقليدية، بل تحول إلى محرك طويل الأمد للطلب العقاري، مدفوعاً بمزيج من العوامل، تشمل القرب من مراكز القرار المالي، والبنية التحتية المتطورة، وتكامل الخدمات، ما يعزز جاذبيته للمستأجرين الباحثين عن نمط حياة عملي ومترابط في آن واحد





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