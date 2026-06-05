The Dubai Game and Digital Sports Festival 2026 brings together leading figures from the public and private sectors to support the rapid growth of the Dubai gaming industry, thereby contributing to the city's position as a global hub for digital innovation. The festival, organized by Dubai Tourism and Cultural Authority, will run until June 7, 2026.
مجمع مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2026 تحت مظلته جهات ومؤسسات رائدة من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف دعم النمو المتسارع لمنظومة الألعاب الإلكترونية في دبي، بما يسهم في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي.
يتولى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تنظيم المهرجان الذي يستمر حتى 7 يونيو الجاري. الشراكات التي تشمل التكنولوجيا والثقافة والتنقل والتجزئة والترفيه، تعكس على دورة المهرجان لهذا العام لتؤكد وجود التزام مشترك لدعم أصحاب المواهب الناشئة، وتعزيز الابتكار في جميع أنحاء المنطقة. المهرجان يواصل صقل مهارات الجيل المقبل في قطاع الألعاب والرياضات الرقمية، من خلال مجموعة من المبادرات المتخصصة، بما في ذلك برنامج GameOn وبرنامج التعليم التفاعلي وكؤوس المدارس وقمة صُنّاع مستقبل الألعاب الرقمية وتجارب الألعاب الحية.
هذه المبادرات ربط الطلاب والمعلمين والمهنيين الطموحين بالفرص المتنوعة التي يتيحها قطاع الألعاب، وتعزيز مسارات التعلم والتطوير المهني ضمن منظومة القطاع المتنامية. الشريك الراعي دو، بدعم من شركاء رئيسين بما في ذلك أمازون، وهيئة الثقافة والفنون في دبي دبي للثقافة، وجيتور الإمارات، وهي جزء من مجموعة إيليت القابضة، وطلبات، يجمع المهرجان بين أبرز اللاعبين لدعم أحد أكبر مهرجانات الألعاب في المنطقة.
الشركاء يسهمون في تقديم برنامج متكامل وموسع يضم بطولات الرياضات الرقمية والتجارب التفاعلية والمبادرات التعليمية والمسابقات التنكر في شخصيات الألعاب الشهيرة والفعاليات المجتمعية إلى جانب منصات متخصصة تجمع العاملين في القطاع، بما يهدف إلى تعزيز المشاركة وإلهام المواهب ودعم النمو المتواصل لقطاع الألعاب والرياضات الرقمية في دبي. يجسد مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2026 طموح الإمارة في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للألعاب والرياضات الإلكترونية والابتكار الرقمي، من خلال جمع قادة القطاع والمواهب الناشئة ومجتمعات الألعاب تحت مظلة واحدة، بما يسهم في تعزيز نمو المنظومة وتوسيع آفاقها المستقبلية.
الحدث الذي يقام على مستوى المدينة بين الألعاب والرياضات الرقمية والتكنولوجيا والإبداع والترفيه، من خلال برنامج موسع من التجارب المصممة لإشراك اللاعبين والمشجعين والعائلات والمتخصصين في هذا المجال
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