Dubai Free Zone 2025: 850 New Licenses (+41%), 2500 Companies, Strong Renewal Rate, 8000 Employees (+20%), Growth in Sports, Entertainment, and Virtual Assets

The Dubai Free Zone has recorded impressive performance indicators in 2025, with a significant increase in the issuance of new licenses, strong renewal rates, and a growing number of companies. The zone has also seen a notable rise in the number of employees, with a 20% increase in the number of work permits issued. The sector has experienced growth in sports, entertainment, and virtual assets, with renowned institutions such as the World Anti-Doping Agency (WADA) and the International Sports and Entertainment Zone (ISEZA) taking up residence in the zone. The Free Zone has also seen the addition of two new business centers, further enhancing its range of flexible workspace solutions.

حرة مركز دبي التجاري العالمي 2025: 850 رخصة جديدة (+41%)، 2500 شركة، تجديد 96%، 8000 تأشيرة (+20%)، نمو الرياضة والترفيه والأصول الافتراضيةالرياضة والترفيه والأصول الافتراضية الأكثر نمواً أعلن عبد الله البنا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي، عن نتائجها السنوية لعام 2025، التي تعكس الزخم المتواصل الذي تحققه واحدة من أكثر المناطق الحرة ديناميكية في دولة الإمارات.

وسجّلت المنطقة الحرة أداءً متميزاً عبر مختلف المؤشرات الرئيسية خلال عام 2025، مدفوعةً بالارتفاع الكبير في إصدار التراخيص الجديدة، واستمرار معدلات التجديد القوية، والتنوع المتنامي في مجتمع الشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة. وصل عدد التراخيص الجديدة الصادرة خلال عام 2025 إلى 850 ترخيصاً، بزيادة بلغت 41% مقارنة بالعام السابق، في مؤشر يعكس الثقة المتزايدة بالمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي كوجهة مفضلة لتأسيس الأعمال.

كما حافظت عمليات تجديد التراخيص على مستويات قوية، حيث بلغ عددها 1822 ترخيصاً، مدعومة بنسبة تجديد بلغت 96%، ما يؤكد مستويات الرضا العالية لدى الشركات القائمة. ومع نهاية ديسمبر 2025، تجاوز إجمالي عدد الشركات القائمة ضمن المنطقة الحرة 2500 شركة. شهدت القوى العاملة في المنطقة الحرة نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث ارتفع عدد تأشيرات الموظفين بنسبة 20% على أساس سنوي ليتجاوز 8000 تأشيرة.

كما ارتفع عدد الجنسيات المُمَثلة ضمن شركات المنطقة الحرة من 107 إلى 148 جنسية، بنسبة نمو بلغت 38%، ما يعكس تنامي جاذبية المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي للشركات العالمية التي تتطلع لتأسيس أعمالها ضمن منطقة الأعمال المركزية في دبي. وقال عبد الله البنا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي: «تعكس نتائج عام 2025 النمو المتواصل والتنوع المتزايد لمجتمع الأعمال الذي يختار المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي مقراً له في دبي.

ومن العلامات التجارية العالمية إلى شركات التكنولوجيا الناشئة وشركات الأصول الافتراضية، يعكس تنوع الشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة قوة منظومتنا المتكاملة». وأضاف البنا: «تتمتع دبي بقدر كبير من الجاذبية والمرونة في قطاع الأعمال، وبدورها تواصل المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للشركات التي تتطلع للنمو ضمن منظومة اقتصادية مترابطة تستشرف المستقبل».

قاد النمو خلال عام 2025 ثلاثة قطاعات رئيسية، شملت الرياضة والترفيه، مدعوماً بمؤسسات مرموقة تتخذ من المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي مقراً لها بما في ذلك التحالف العالمي للنزاهة في الرياضة (SIGA)، والمنطقة الدولية للرياضة والترفيه (ISEZA)، إلى جانب قطاع الأصول الافتراضية، والخدمات المهنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يعكس الزخم المتواصل الذي يشهده قطاع التكنولوجيا في دبي. ومن أبرز الشركات التي أسست حضوراً لها ضمن المنطقة الحرة خلال عام 2025: لويس فويتون، وكيه بي إم جي، وبيكر تيلي، ودويتشه ميسه، والتحالف العالمي للنزاهة في الرياضة.

كما شهد عام 2025 إضافة مركزي أعمال جديدين هما «سينتينيل بيزنس سنتر» و«بيز إيليت»، ما ساهم في توسيع نطاق حلول مساحات العمل المرنة المتاحة لشركات المنطقة الحرة ضمن ون سنترال، وبرج الشيخ راشد، وبرج المؤتمرات، و«ون زعبيل». تواصل المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي تميزها من خلال تكاملها مع منظومة الأعمال والفعاليات الرائدة في المنطقة، إلى جانب بيئة تنظيمية متطورة صُممت خصيصاً لدعم الشركات الطموحة الساعية للنمو.

وتشمل خدماتها أكثر من 1200 نشاط أعمال مرخّص، إلى جانب مجموعة من المزايا التنافسية، بما في ذلك التملك الأجنبي الكامل بنسبة 100%، وضريبة دخل شخصي بنسبة 0%، وإمكانية تحويل رأس المال والأرباح بالكامل، وخيارات الترخيص المزدوج. كما أطلقت المنطقة الحرة إطار «فئات الأسهم المتعددة» المبتكر، بهدف دعم شركات الجيل الجديد وتعزيز مرونة الهياكل المؤسسية





