Dubai Basketball Club to Host First Two Finals of Adriatic League in Dubai

The Dubai Basketball Club will host the first two finals of the Adriatic League in Dubai, marking a significant return to the city after a period of playing matches in Bosnia and Herzegovina. The finals will take place on Thursday 4 June and Saturday 6 June at the Coca-Cola Arena in Dubai.

تستضيف صالة كوكاكولا أرينا في دبي أول مباراتين من نهائي دوري الرابطة الأدرياتيكية لكرة السلة بين نادي دبي وبارتيزان بلغراد يومي الخميس 4 يونيو والسبت 6 يونيو.

وأكدت الرابطة، بالتنسيق مع نادي دبي لكرة السلة وبارتيزان بلغراد، إقامة أول مباراتين من السلسلة النهائية في الإمارات، في خطوة تمثل عودة النادي إلى دبي بعد فترة خاض خلالها مبارياته في البوسنة والهرسك. ويمثل بلوغ النهائي محطة بارزة جديدة في مسيرة نادي دبي لكرة السلة، الذي يخوض موسمه الثاني في الدوري الأدرياتيكي، إذ يعد النهائي الأول له، ويسعى خلاله لإحراز لقبه الأول أمام جماهيره، في مواجهة أحد أبرز أندية كرة السلة الأوروبية، بارتيزان بلغراد.

وقال الرئيس التنفيذي ديان كامينياشيفيتش: «يسعدنا إعادة مباريات النهائي إلى دبي. أظهر لاعبونا وأفراد الجهاز الفني وجماهيرنا صمودًا والتزامًا استثنائيين خلال الأشهر الماضية. العودة إلى أرضنا لخوض أهم مباريات تاريخ النادي لحظة خاصة للجميع». وأضاف: «نخوض هذه المباريات من أجل دبي وجماهيرها.

شعرنا بدعم مشجعينا أينما لعبنا، والآن لدينا الفرصة أخيرًا للعب أمامهم مجددًا. نتطلع إلى امتلاء كوكاكولا أرينا وصناعة أجواء استثنائية لمدينتنا ولمشجعينا ولكرة السلة في المنطقة». وبعد تصدره مرحلة أفضل ثمانية فرق في البطولة، ضمن دبي أفضلية خوض مباريات الأدوار الإقصائية على أرضه، ما يعني إقامة المباراتين الأولى والثانية، وكذلك المباراة الخامسة في حال اللجوء إليها، على ملعبه.

المباراة الأولى: الخميس 4 يونيو «في دبي» المباراة الثانية: السبت 6 يونيو «في دبي» المباراة الثالثة: الأربعاء 10 يونيو «خارج دبي» المباراة الرابعة: الجمعة 12 يونيو «خارج دبي» المباراة الخامسة: الثلاثاء 16 يونيو «في دبي» وتأسس نادي دبي لكرة السلة عام 2023، ويشارك في موسم 2025-2026 في كل من الدوري الأوروبي «يوروليغ» ودوري الرابطة الأدرياتيكية، ويخوض مبارياته بإشراف المدرب ألكسندر سيكوليتش





