Diverse Stance quoient on the UAE Expo for 20 Arab Artists, Old Dubai is a Melting Pot of Diverse Cultures

In the 20th edition of the Dubai Art Fair, many UAE artists presented works that reflect the vitality and resilience of their local culture in the face of global challenges. Earlier, UAE artists had presented a mixed group show at the Dubai Art Fair this year. Recent attendance by international artists, increased presence of digital and artificial intelligence-based arts, and traditional arts have livened up the fair. In the creative dismount, UAE artists have been honoring 5 key themes in 2022 which are : Diversity, Innovation, Tradition, Authenticity, Sustainability

شهدت الدورة ال-20 من معرض آرت دبي المقام حاليًا في مدينة جميرا حضوراً لافتاً للفنانين الإماراتيين، حيث قدموا أعمالًا عكست حيوية المشهد الثقافي المحلي وقدرته على الاستمرار والابتكار رغم التحديات العالمية.

وأكدت الفنانة عائشة العبار صاحبة غاليري 'عائشة العبار' في تصريح لوكالة أنباء الإمارات 'وام' أن المشاركة في نسخة هذا العام جاءت بطابع مختلف، مشيرة إلى أن إقامة المعرض بحد ذاته تمثل تحدياً ورسالة تؤكد استمرار الحراك الثقافي والفني في دبي. وأضافت أن الإصرار على تنظيم الدورة الحالية يعكس حرص القائمين على دعم المجتمع الفني والثقافي، مضيفة أن 'آرت دبي' يشكل ملتقى عالمياً للفنانين وصالات العرض والاستثمار الفني.

وأشارت إلى أن دعم القيادة الرشيدة للفنون والثقافة كان العامل الرئيسي في استمرار هذا الحدث العالمي. الفنانة الإماراتية نجاة المكي قالت إن إقامة 'آرت دبي' في هذه الظروف تمثل رسالة تؤكد أن الثقافة والفن يواصلان أداء دورهما في نشر الجمال والإبداع. وأضافت أن معارض فنية مثلها تجمعت في دبي تحت مظلة الفن، مشيدة بالدعم الكبير الذي تقدمه قيادة دولة الإمارات للفنانين والمشهد الثقافي. وشددت على أن الأغلبية الساحقة من الفنانين العالميين في دبي يعكس المكانة الثقافية التي وصلت إليها الإمارة.

الفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي شهدت حضوراً متصاعداً في الدورة الحالية، بينما تمسك البعض من الفنانين الإماراتيين بالفنون اليدوية التقليدية، التي تعكس روح الفنان وحضوره الإنساني المباشر في العمل الفني





