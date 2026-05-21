Canada expected to spend nearly $737M on FIFA World Cup 2026

The report from the Canadian Federation of Budget Monitoring shows that Canada is expected to spend nearly $737M on the FIFA World Cup 2026.

قالت الهيئة الاتحادية لمراقبة الميزانية في كندا في تقرير نُشر اليوم الأربعاء، إنّ كندا من المتوقع أنّ تنفق ما يزيد قليلاً على مليار دولار كندي (727 مليون دولار أميركي) في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

ووفقاً لمكتب المسؤول البرلماني عن الميزانية، فإنّ التكلفة التقديرية لكل مباراة تبلغ 82 مليون دولار كندي، ممّا يتماشى مع حجم الإنفاق العام السابق على فعاليات كأس العالم. ستقام 13 مباراة في تورونتو وفانكوفر خلال بطولة كأس العالم 2026، وهي بطولة مقررة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، والتي تستضيفها كندا بالاشتراك مع الولايات المتحدة والمكسيك.

من أصل التكلفة البالغة 1.066 مليار دولار كندي، ستتحمّل الحكومة الاتحادية 473 مليون دولار كندي، في حين أنّ جهات حكومية أخرى ستوفر المبلغ المتبقي البالغ 593 مليون دولار كندي. بدأت كندا مشوارها في كأس العالم بموافقة البوسنة والهرسك في تورونتو يوم 12 يونيو. آخر تحديث: أبريل 202





