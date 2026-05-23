Concerns over 2026 World Cup persist, with Congo team facing Ebola quarantine

The 2026 World Cup has been plagued by concerns, including ticket prices, violence in Mexico, and financial difficulties for fans, especially in the host countries, particularly the United States. A new concern has emerged, the most severe to date. The White House confirmed that the Congolese team will be quarantined for 21 days to prevent Ebola infection, if they wish to participate in the World Cup in the United States in less than a month.

يبدو أن هواجس كأس العالم 2026 لا تريد أن تتوقف، فبداية من أسعار التذاكر، ثم أحداث العنف في المكسيك، ومن بعدها المعاناة المالية للمشجعين مع الارتفاع الجنوني في أسعار الفنادق والنقل في الدول المضيفة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، أطلّ هاجس جديد، وهذه المرة أخطر من سابقيه.

فقد أكد البيت الأبيض، أول من أمس، أن المنتخب الكونغولي سيضطر لعزل نفسه في «فقاعة» لمدة 21 يوماً لتجنب الإصابة بفيروس إيبولا، وذلك في حال رغبته بدخول الولايات المتحدة للمشاركة في نهائيات كأس العالم بعد أقل من شهر. وقال أندرو جولياني، رئيس لجنة كأس العالم في البيت الأبيض، لشبكة «إي أس بي أن»: «لقد أوضحنا الأمر تماماً للكونغو: يجب عليهم الحفاظ على عزلتهم لمدة 21 يوماً قبل أن يتمكنوا من القدوم إلى هيوستن في 11 يونيو».

وأضاف جولياني: «إذا انضم لاعبون آخرون (إلى المنتخب)، فيجب أن يكون لديهم فقاعة معزولة منفصلة عن الفريق». وحذر قائلاً: «إذا وصلوا وظهرت أعراض المرض على أحدهم، فإن ذلك يعرّض المنتخب بأكمله لخطر عدم المشاركة في كأس العالم». وأكد جولياني أن البيت الأبيض «يشجّع الفريق على حماية لاعبيه من التعرض غير الضروري للفيروس والحفاظ على سلامة فقاعته الصحية، لضمان مشاركته في البطولة.

وتلعب جمهورية الكونغو الديمقراطية التي سيكون معسكرها التدريبي في هيوستن بولاية تكساس، في المجموعة الحادية عشرة وستواجه البرتغال في 17 يونيو في هيوستن، ثم كولومبيا في 23 منه في غوادالاخارا بالمكسيك، وأخيراً أوزبكستان بعد 4 أيام في أتلانتا. وأصدرت منظمة الصحة العالمية إنذاراً صحياً دولياً استجابة لتفشي فيروس إيبولا للمرة السابعة عشرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتُعد المنظمة خطر الوباء «مرتفعاً جداً» على المستوى الوطني، حيث سُجلت 82 حالة مؤكدة، من بينها سبع وفيات، في البلاد التي ينتشر فيها المرض «بسرعة»، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة. لمواجهة هذا التفشي الجديد، شددت واشنطن إجراءات الرقابة الصحية على حدودها، ومنعت دخول الرعايا الأجانب الذين سافروا إلى أوغندا أو جمهورية الكونغو الديمقراطية أو جنوب السودان خلال الـ21 يوماً الماضية. ورغم ذلك، قال مسؤول أمريكي إن المنتخب الكونغولي موجود في أوروبا، وبالتالي قد لا تنطبق عليه معايير الرفض.

ومنذ الخميس الماضي، يُلزم جميع المسافرين الذين زاروا أخيراً دولاً متأثرة بفيروس إيبولا أو تقع بالقرب منها، بالوصول إلى مطار واشنطن-داليس الدولي للخضوع لفحص طبي مُشدد. وأشار ساتيش بيلاي، المسؤول عن إدارة ملف إيبولا في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تعمل «على مستوى الحكومة الفيدرالية ومع الشركاء الدوليين لضمان إقامة بطولة كأس عالم آمنة وصحيّة للرياضيين والزوار»، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»





