Commodore Yusuf Abdullah Al Ka'bi Tours Innovative Security Technologies Exhibit at "Issonar 2026"

Commodore Yusuf Abdullah Al Ka'bi, Chief of the Joint Aviation Command, visited the stand of the Al-Maqbouli Group at the 2026 ISSO National Security & Counter Terrorism Exhibition, to learn about the latest defense technologies and security solutions provided by the company in the field of training and advanced security equipment.

زار اللواء الركن يوسف عبدالله الكعبي، قائد الطيران المشترك، أمس، جناح مجموعة تسليح القابضة في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026»، حيث اطلع خلال الزيارة على أحدث الحلول والتقنيات الدفاعية والأمنية التي تقدمها الشركة في مجال التدريب والتجهيزات الذكية.

واستمع اللواء الركن الكعبي إلى شرح من سالم المطروشي الرئيس التنفيذي للمجموعة حول نظام اللياقة البدنية الذكي «MilFIT»، المصمم لدعم الجاهزية البدنية ورفع كفاءة التدريب للعسكريين والأفراد العاملين في القطاعات الأمنية، عبر تقنيات رقمية متقدمة تتيح متابعة الأداء وتقييم مستويات اللياقة بشكل دقيق. كما اطلع على أنظمة التخزين الذكي للأسلحة «SWS»، التي توفر حلولاً متطورة وآمنة لإدارة وحفظ الأسلحة والذخائر باستخدام تقنيات التحكم والمراقبة الذكية، مما يسهم في تعزيز معايير السلامة والكفاءة التشغيلية





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Al-Maqbouli Group Innovative Security Technologies AI-Based Fitness Monitoring System Advanced Smart Weapons Storage MILO US Smart Teller Training System

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«الإمارات دبي الوطني» يحتفي بالرواد في التكنولوجيا الماليةاستضاف بنك الإمارات دبي الوطني قمة مؤسسي برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية 2026،...

Read more »

كأس العالم 2026.. كريستيانو رونالدو يخوض المونديال الـ6 في مسيرته مع البرتغالخلت قائمة منتخب البرتغال المشاركة في مونديال 2026 لكرة القدم من المفاجآت، وتقدمها القائد...

Read more »

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز يشعل صراع اللقب قبل مباريات اليوم الثلاثاءتتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء 19 مايو /أيار 2026 إلى مباراة قوية تجمع بين مانشستر سيتي...

Read more »

مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقنوات الناقلةيتابع عشاق الدوري الإنجليزي مساء الثلاثاء 19 مايو/ أيار 2026 مواجهة قوية على ملعب...

Read more »

إجازة البنوك المصرية في عيد الأضحى 2026.. موعد عودة العمل رسمياً بعد العطلةأعلنت الحكومة المصرية تفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2026، والتي تشمل العاملين في...

Read more »

رسمياً أرسنال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادل مانشستر سيتيتوج نادي أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، بعد تعادل منافسه المباشر...

Read more »