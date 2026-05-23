Climate Change Threatens Plant Life; 7-16% Could Lose 90% of Their Range, Weakening Ecosystems and Increasing Greenhouse Gases

Experts predict that some unique plant species, which add distinctive features to familiar landscapes, may disappear by the end of the century. The study, which analyzed the future distribution of over 67,000 plant species, found that between 7% and 16% of them could lose more than 90% of their range, posing a severe threat of extinction. Examples include the Catalpa bignonioides, a rare tree native to California, and the Senna rubra, a plant species belonging to a lineage that dates back over 400 million years. A third of the Orchidaceae, a well-known group of plants in Australia, is also at risk.

تغير المناخ يهدد نباتات بالانقراض؛ 7–16% قد تفقد 90% من نطاقها، ما يضعف النظم البيئية ويزيد الاحتباس الحرارى خبراء أن بعض النباتات، التي تضفي لمسات مميزة على المناظر الطبيعية المألوفة، يحتمل أن تختفي بحلول نهاية القرن؛ إذ يتزايد تأثير تغير المناخ في انقراض أنواع عبر إعادة تشكيل الموائل المناسبة التي تحتاج إليها النباتات للبقاء، بل ‌وتقليصها في كثير من الأحيان.

وضع الباحثون نماذج لمناطق انتشار عدد من أنواع النباتات الوعائية في المستقبل، ​وهي فئة تمثل ⁠تقريباً جميع نباتات العالم، وتحتوي على أنسجة تنقل الماء ‌والمغذيات. ودرسوا أكثر من 67 ألف نوع، أي نحو 18 في المئة من النباتات الوعائية المعروفة في العالم. وجدوا أن ما بين سبعة في المئة و16 في المئة منها قد تفقد أكثر من 90 في المئة من نطاق انتشارها، ما يعرّضها لخطر الانقراض الشديد.

ومن الأمثلة على ذلك شجرة ‌كاتالينا الحديدية، أو شجرة الجزيرة الحديدية، وهي شجرة نادرة موطنها ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وطحلب السنبلة المزرق، الذي ينتمي ⁠إلى سلالة نباتية يعود تاريخها إلى أكثر من 400 مليون سنة، ونحو ثلث أنواع الأوكالبتوس، وهي واحدة من أكثر مجموعات النباتات شهرة في أستراليا. وتوصل الباحثون إلى هذه التقديرات بعد فحص ملايين السجلات المتعلقة بمواقع النباتات، إضافة إلى سيناريوهات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للفترة من عام 2081 إلى 2100.

وموطن النبات ليس مجرد مكان على الخريطة، بل مجموعة كاملة من الظروف التي يحتاج إليها، من درجة الحرارة والأمطار والتربة واستخدام الأراضي وخصائص المناظر الطبيعية ​مثل الظل. وأوضحت جونا وانغ، التي تجري أبحاث ما بعد الدكتوراه بجامعة ييل، وشياولي دونغ، أستاذة العلوم والسياسات البيئية بجامعة كاليفورنيا في ديفيس، في تعليقات مشتركة «إحدى الطرق لتصور ذلك هي تخيل النباتات وهي تحاول اتباع «غلاف مناخي» متحرك.

فمع ارتفاع درجات الحرارة، يمكن للكثير من الأنواع أن تنتقل شمالاً أو صعوداً لتبقى في ⁠مكان بارد بما يكفي. لكن درجة الحرارة ليست سوى جزء من القصة». وساعدتا جونا وانغ وشياولي دونغ على قيادة الدراسة التي نشرت في مجلة ساينس، التي أشارت إلى أن تغير المناخ يقلّص في كثير من المناطق هذه المجموعة من الظروف، ليترك عدداً ​أقل من المناطق التي لا تزال تتوافر فيها جميع الظروف التي تحتاج إليها الأنواع معاً.

وبالنسبة للنباتات، عادة ما يحدث الانتقال أو الانتشار عبر الأجيال، عن طريق البذور التي تحملها الرياح أو المياه أو الحيوانات أو الجاذبية. ومع ذلك، عندما قارن الباحثون الانتقال الواقعي بسيناريو يمكن فيه للنباتات الوصول إلى أي موطن جديد مناسب كانت معدلات الانقراض متشابهة جداً. وتشكّل النباتات أساس معظم النظم البيئية على الأرض، فهي تخزن الكربون وتعمل على توازن ⁠التربة وتدعم الحياة البرية وتوفر الغذاء والخشب والأدوية والمواد الأخرى.

لذا، يمكن أن يكون للتغيرات في تنوع النباتات آثار متتالية في الطبيعة والبشر. وقالت الباحثتان: «إذا أدى تغير المناخ إلى تقليل الغطاء النباتي، فقد تمتص النظم البيئية كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف ⁠الجوي، ما قد يؤدي إلى زيادة حدة الاحتباس الحراري. وهذا يخلق حلقة مفرغة يؤدي فيها تغير ​المناخ إلى الإضرار بالنباتات ويؤدي انخفاض الغطاء النباتي أو الإنتاجية بدوره إلى تفاقم تغير المناخ».

وأضافتا: «في نهاية المطاف، لا تقتصر حماية التنوع النباتي على الحفاظ على الطبيعة لذاتها فحسب، بل تتعلق أيضاً ⁠بالحفاظ على النظم البيئية التي تدعم المجتمعات البشرية»





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Climate Change Plant Extinction Unique Plant Species Catalpa Bignonioides Senna Rubra Orchidaceae

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

French President's Private Life and Alleged Affair Spark ControversyA new book by political journalist Florian Tardeve, titled 'The Almost Perfect Couple,' reveals intriguing details about the private life of French President Emmanuel Macron and his wife Brigitte Macron, including alleged tensions within the Elysee Palace and the circumstances surrounding a controversial incident involving Macron's wife on a Vietnamese tarmac. The book also delves into the background of the famous incident, where Macron's wife was seen striking her husband, and the alleged involvement of a female Iranian actress named Farshad Faghani, who allegedly sent Macron provocative messages.

Read more »

ثري برازيلي يستأجر في دبي فيلا فاخرة بـ7 ملايين درهم14 مليوناً لمدة عامينتقع في منطقة 'البراري'بمساحة 16 ألف قدم مربعةتم تأجير فيلا فاخرة في...

Read more »

منتخب إنجلترا: توخيل يكشف قائمة تضم 26 لاعبا من 16 ناديا مختلفا، ويبدي توجهاته نحو بناء مجموعة أقوىلقد أعلن المدرب الألماني، توماس توخيل، قائمة منتخب إنجلترا المشارك في كأس العالم 2026 والتي تضم 26 لاعبا من 16 ناديا مختلفا. وقد وضعت القائمة إشارة واضحة لهذا الرأي ولكن العديد من اللاعبين اللامعة اختفوا من القوائم. كما وضعت القائمة عدد من اللاعبين الشباب. وقدمت القائمة العديد من الأسماء المذهلة للترفيه. سَمِعُنا الحديث عن إيفان توني لاعب الأهلي السعودي والعديد من الأسماء الأخرى التي لا يجب أن تنسى قط. وقد اتجهت قائمة المنتخب الإنجليزي إلى بناء مجموعة أقوى من الاعتماد على الأسماء اللامعة.

Read more »

1 يونيو موعد حظر استخدام 'السوشيال ميديا' لمن دون 16 عامًا في ماليزياتستعد ماليزيا لدخول مرحلة جديدة من تنظيم الفضاء الرقمي، مع بدء تطبيق قرارها الذي يمنع استخدام منصات التواصل الاجتماعي عل

Read more »

الصين: 90 قتيلاً في انفجار وتهريب أول أكسيد الكربون في منجم فحمانفجار وتهريب أول أكسيد الكربون في منجم فحم في شانشي بالصين أدى إلى مقتل 90 عاملاً و123 مصاباً، مع تحقيقات حول السلامة في قطاع التعدين الصيني.

Read more »

الصين تطلق «وحش الطاقة» العائم لغزو أعماق البحاردشنت الصين أقوى توربين رياح بحري عائم في العالم بقدرة إنتاجية تصل إلى 16 ميغاواط، في خطوة وصفت بأنها بداية عصر «الطاقة ا

Read more »