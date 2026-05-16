Brazilian Engineer Builds a Home-Built Airplane

A Brazilian engineer, Ronaldo Santagago Silva, built a home-built airplane in his backyard, using car parts to assemble it. The project took six years to complete and the airplane, named Zodiac, is capable of flying for up to seven hours without stopping and can fly long distances within Brazil and beyond.

في تجربة استثنائية تجمع بين الشغف والهندسة والطيران، نجح المهندس الميكانيكي البرازيلي رونالدو سانتياغو سيلفيرا، في بناء طائرة تجريبية كاملة داخل فناء منزله، مستخدما مكونات مأخوذة من قطع السيارات، من بينها ماكينة زجاج كهربائي لتحريك الجنيحات، وعداد دوران سيارات داخل لوحة العدادات، قبل أن تحصل الطائرة لاحقا على اعتماد رسمي من الوكالة الوطنية للطيران المدني البرازيلية"ANAC".

واستغرق المشروع ست سنوات كاملة من العمل المتواصل، انتهت بإطلاق طائرة أحادية المحرك تحمل اسم"Zodiac"، قادرة على الطيران حتى سبع ساعات متواصلة دون توقف، مع إمكانية تنفيذ رحلات طويلة داخل البرازيل وخارجها. حسبما نشره موقع"Vrum" البرازيلي، بدأت القصة عندما كان رونالدو، وهو مهندس ميكانيكي يعمل مع عملاء موزعين على عدة مدن، يبحث عن وسيلة تقلل ساعات التنقل الطويلة بين الولايات البرازيلية، لهذا السبب فكر في شراء طائرة صغيرة أحادية المحرك تساعده في التنقل السريع.

الخطوة الأولى كانت الالتحاق بدورة لتعلم الطيران، لكن خلال فترة التدريب أدرك أن استخدام الطائرة لأغراض العمل لن يكون عمليا بالنسبة له، كما أن توظيف طيار خاص سيرفع التكاليف إلى مستويات عالية، ورغم ذلك، كان قد أصبح متعلقا بعالم الطيران بصورة كاملة. بدلا من التخلي عن الفكرة، قرر شراء مخطط هندسي لطائرة تجريبية من شركة أمريكية عبر الإنترنت، ثم بدأ تنفيذ المشروع بنفسه داخل منزله في مدينة كونتاجي، حيث قام بتجميع الطائرة قطعة قطعة على مدار ست سنوات متواصلة.

النتيجة النهائية كانت طائرة"Zodiac"، وهي طائرة تجريبية أحادية المحرك تتسع لطيار وراكب واحد، وتقلع الطائرة من مدرج عشبي بطول 450 مترا يقع داخل نادٍ للطيران في منطقة سكنية بمدينة نوفا ليما. وحصلت الطائرة على التسجيل الرسمي"PU-RST" من الوكالة الوطنية للطيران المدني البرازيلية، ما يعني أنها خضعت للفحص والاختبارات الفنية المطلوبة وتمت الموافقة على تشغيلها داخل المجال الجوي البرازيلي.

وتتمتع الطائرة بقدرة على التحليق لمدة تصل إلى سبع ساعات دون هبوط، كما يمكنها الوصول إلى ارتفاع يبلغ 14,500 قدم، أي ما يقارب خمسة آلاف متر فوق سطح البحر، من دون الحاجة إلى مقصورة مضغوطة. واستخدم رونالدو الطائرة بالفعل في رحلات طويلة إلى ولايتي إسبيريتو سانتو وباهيا، مؤكدا قدرتها على تنفيذ رحلات حقيقية بأمان واستقرار. واحدة من أكثر التفاصيل إثارة في المشروع كانت اعتماد رونالدو على قطع سيارات في تشغيل بعض الأنظمة الحيوية للطائرة.

فالجنيحات المتحركة"Flaps", وهي الأجزاء المسؤولة عن زيادة قوة الرفع أثناء الإقلاع والهبوط، تعمل بواسطة ماكينة زجاج كهربائي مأخوذة من سيارة عادية، بعد تعديلها لتناسب الاستخدام الجوي. كما استخدم مكونات سيارات أخرى في أنظمة التحكم الخاصة بالطائرة، بينما تم تعديل عداد دوران محرك سيارات ليعمل كمؤشر لعدد دورات محرك الطائرة داخل قمرة القيادة. ورغم غرابة الفكرة، فإن هذه الحلول تعكس فلسفة الطيران التجريبي التي تعتمد على استخدام مكونات متوفرة وموثوقة وإعادة توظيفها بطرق هندسية دقيقة داخل الطائرات الخفيفة.

وخلال سنوات العمل، حرص رونالدو على توثيق كل مرحلة من مراحل البناء، مسجلا التطورات والتعديلات التي خضعت لها الطائرة حتى اكتمالها





