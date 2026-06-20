Brazil Beats Haiti 3-0, Advances to Round of 32

Brazil's national team defeated Haiti 3-0, securing their spot in the Round of 32 of the Copa America. The match was marked by a tactical shift and a more aggressive offensive approach compared to their first match against Morocco. The Brazilian team, led by their star players, dominated the match and scored three goals to secure the victory.

نجح المنتخب البرازيلي في تجاوز نظيره الهايتي بثلاثية نظيفة، بعدما دخل اللقاء بنهج تكتيكي مختلف وعقلية هجومية أكثر شراسة مقارنة بمباراته الأولى أمام المغرب. وفرض هذا التحول الفني والذهني ضغطاً مستمراً داخل منطقة جزاء هايتي، ما صعّب مهمة منظومته الدفاعية التي تحملت عبء المباراة كاملاً أمام مرونة تكتيكية كبيرة وديناميكية واضحة في خط وسط منتخب 'السامبا'.

وفي المقابل، انكمش منتخب هايتي بشكل كامل خلال الشوط الأول، ولم يظهر بمحاولات هجومية مؤثرة. وجاءت نقطة التحول عندما قرر منتخب هايتي التقدم قليلاً إلى الأمام بحثاً عن مباغتة البرازيل بهدف، وهو ما فتح المساحات أمام هجوم برازيلي استغل الموقف سريعاً، لتأتي الأهداف الثلاثة تباعاً بعد تراجع الحذر الدفاعي. وشهد الشوط الثاني تراجعاً ملحوظاً في الحيوية والنسق البدني مقارنة بالبداية الهجومية القوية، إذ غاب التركيز في اللمسة الأخيرة، وضاعت عدة فرص محققة كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة لصالح 'السامبا'.

وفي المقابل، انتفض منتخب هايتي وخرج من الحالة الدفاعية ليقدم محاولات هجومية جادة بحثاً عن تقليص الفارق، إلا أن هذه الرغبة اصطدمت بمنظومة دفاعية برازيلية قوية أظهرت تنظيماً عالياً، مدعومة بيقظة كبيرة من الحارس أليسون. وتكتيكياً، جاءت جميع الأهداف البرازيلية من عمق الملعب، وهو مؤشر فني على العمل الجماعي المنظم والتحركات الذكية للاعبي الهجوم، إلى جانب الديناميكية العالية والمرونة التي تميز بها خط وسط البرازيل في تدوير الكرة واختراق الخطوط.

ولم يمنح الفوز بثلاثية نظيفة منتخب البرازيل النقاط الثلاث فقط، بل عزز ثقة الفريق قبل المواجهات المقبلة، وسط مؤشرات على تطور المستوى الفني لـ'السامبا' من مباراة إلى أخرى. وفنياً، لعبت الفوارق الكبيرة في المهارات الفردية والخبرة الدولية دوراً محورياً في تسيير اللقاء لصالح البرازيل، خاصة في الفترات التي حاول خلالها المنافس تعديل مسار المباراة.

وبفضل أهداف ماتيوس كونيا وفينيسيوس جونيور، نجح راقصو السامبا في تأمين فوز ثمين بثلاثية نظيفة، وضع الفريق على أعتاب التأهل إلى دور الـ32، معززاً طموحاته في الذهاب بعيداً بالبطولة





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