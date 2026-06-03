Bloomberg and Emirates NBD Partner on Sustainability Data and Analytics

Bloomberg and Emirates NBD, the leading banking group in the Middle East and North Africa, have announced the adoption of sustainability data and analytics from Bloomberg for their institutional advisory practices at Emirates NBD.

أعلنت بلومبيرغ وبنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن اعتماد بيانات وتحليلات الاستدامة من بلومبيرغ في الممارسات الاستشارية المؤسسية في بنك الإمارات دبي الوطني.

من خلال اختيار إطار عمل التمويل المستدام في بلومبيرغ يعمل بنك الإمارات دبي الوطني على تعزيز قدرته على تقديم المشورة الاستراتيجية للشركات والمؤسسات بشأن عوامل الاستدامة، التي تهم المستثمرين. يتيح هذا الإطار، المدعوم ببيانات الاستدامة العالمية من بلومبيرغ، للمستخدمين النهائيين تقييم العوامل البيئية والاجتماعية الخاصة بكل قطاع، إضافة إلى اعتبارات الحوكمة التي تتضمن السياسات والممارسات على مستوى الدول، وذلك باستخدام منهجية تحليلية معتمدة على نطاق عالمي.

في حين أصبح دمج بيانات الاستدامة عالية الجودة والموثوقة، والتي تُسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة، أمراً بالغ الأهمية لتوجيه رأس المال بشكل مستنير وتحقيق نمو اقتصادي متين، فإن هذا الإعلان يأتي في وقت تدخل فيه لوائح تنظيمية جديدة في منطقة الخليج حيز التنفيذ هذا العام، بما في ذلك قانون تغير المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتقييمات المعززة للمخاطر المناخية من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي من شأنها أن تزيد من الطلب على تحليلات الاستدامة القائمة على البيانات في المنطقة.

وتعليقاً على هذه الشراكة قال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسرنا توقيع هذه الشراكة مع بلومبيرغ، والتي تنسجم مع استراتيجيتنا المرتكزة على تطوير منتجات وخدمات مالية تولِّد قيمة مضافة للكوكب والسكان على المدى الطويل. وباعتبارنا مجموعة مصرفية ذات مسؤولية اجتماعية فإننا نؤكد التزامنا الراسخ بدمج أفضل الممارسات الدولية في مجالات الإبلاغ والإفصاح وإدارة المخاطر المتعلقة ضمن عملياتنا التجارية والمشهد الأوسع للقطاع.

ستمكننا بيانات وتحليلات الاستدامة المعترف بها عالمياً من بلومبيرغ من تعزيز قدرتنا على تحديد الفرص الواعدة، وتحقيق مستويات تفاعل أفضل، وابتكار حلول مصممة خصيصاً للعملاء الحاليين، وتقديم نتائج قابلة للقياس تدعم مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة المستدام والشامل».

ومن جانبها قالت ناديا همفريز، الرئيس العالمي لقسم حلول بيانات التمويل المستدام في بلومبيرغ: «يسرنا أن نقدم الدعم لبنك الإمارات دبي الوطني، من خلال توفير بياناتنا المعترف بها عالمياً في مجال الإستدامة، ومع تركيز شركات الاستثمار بشكل متزايد على دمج عوامل الاستدامة ضمن أنشتطها الاستثمارية والإستشارية، حيث أدركت أن هذه العوامل تشكل جزءاً لا يتجزأ من فهم القيمة والمخاطر بعيدة المدى، ستمكّن هذه القدرة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة من تقييم المخاطر والفرص بشكل أفضل، والاستجابة لتوقعات المستثمرين والجهات التنظيمية، واتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة ومستنيرة»





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bloomberg Emirates NBD Sustainability Data Analytics Financial Advisory Institutional Advisory Middle East North Africa Turkey Financial Advisory Institutional Advisory Middle East North Africa Turkey Sustainability Data Analytics Financial Advisory Institutional Advisory Middle East North Africa Turkey

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Emirates Auctionالثاني في إمارة الفجيرة والـ 30 على مستوى الدولة الإمارات للمزادات تعلن عن افتتاح مكتباً في محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية uae fujairah courts الامارات محاكم الفجيرة خدمات مزاد

Read more »

ipo | Taaleem | International School Providers in UAEWe are one of the largest education providers in the United Arab Emirates and our main activity is the development and management of early childhood, primary and secondary schools

Read more »

مركز النقل المتكامل يحصد 13 جائزة من جوائز ستيفي الشرق الأوسط 2023 | صحيفة الخليجفاز مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل بـ 13 جائزة ضمن فئات جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا Middle East &North Africa Stevie Awards،...

Read more »

Dubai sends off rehabilitated sea turtles | Reuters VideoSlowly but surely, rehabilitated sea turtles crawled back into the United Arab Emirates' Arabian Gulf sea on Friday (June 16) during an event marking World Sea Turtle Day.

Read more »

Bloomberg and Abu Dhabi Securities Exchange Announce Strategic Alliance to Enhance Derivatives and Market Data Access on Bloomberg TerminalBloomberg and Abu Dhabi Securities Exchange (ADSE) have announced a strategic alliance to add derivative products and market data to Bloomberg Terminal. The move aims to solidify Abu Dhabi's position in the global financial market, broaden international investors' access to the dynamic Abu Dhabi capital market, and provide advanced insights for advanced clients.

Read more »

NVIDIA Unveils New AI-Powered Chips for Personal ComputersNVIDIA, the leading chipmaker for AI, has unveiled plans to redefine the personal computer by launching new high-performance chips that enable advanced AI tasks directly on laptops and desktops. This move aims to shift AI capabilities from data centers to user devices, positioning NVIDIA as a major player in the consumer market.

Read more »