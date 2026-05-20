Arsenal Win Premier League Title After 22 Years, Thanks to 3 Key Factors and New Manager Mikel Arteta

Arsenal achieved a 22-year wait to win the Premier League title after beating Manchester City on the final day of the season. The team's turnaround in fortunes was down to three key factors - an innovative data analysis unit, broad managerial authority for Arteta and a powerful recruitment drive led by co-owner Stan Kroenke.

قاد المدرب ميكيل أرتيتا ومسؤولو أرسنال مشروعًا طويلًا بدأ قبل سنوات داخل النادي واستند إلى إعادة هيكلة كاملة وتحليل بيانات دقيق وخطة لاستغلال تراجع المنافسين ليعود الفريق اللندني إلى التتويج بالدوري الإنجليزي بعد غياب دام 22 عامًا.

وجاء تتويج أرسنال بالدوري الإنجليزي نتيجة 3 عوامل رئيسية. الأول في إنشاء وحدة متخصصة داخل النادي لتحليل البيانات ورصد حركة المنافسين بعدما أعاد أرسنال تشكيل قسم التعاقدات والاستكشاف في عام 2020 مع تأسيس وحدة استخبارات كرة القدم التي تولت دراسة تطور فرق الدوري الإنجليزي وأعمار اللاعبين والمدربين وعقودهم إلى جانب متابعة احتمالات رحيل بعض المدربين وتراجع مستوى عدد من النجوم مع التقدم في العمر من أجل تحديد الفترة التي يمكن خلالها كسر سيطرة مانشستر سيتي وليفربول على البطولة.

عامل الثاني في منح أرتيتا صلاحيات كبيرة داخل النادي بعدما اجتمع المدرب الإسباني مع مالك النادي ستان كرونكي في الولايات المتحدة عام 2020 وقدم خطة طويلة لإعادة بناء الفريق رغم ضغوط كبيرة التي كان يتعرض لها وقتها بسبب تراجع النتائج وجود أرسنال في وسط جدول الترتيب. عامل الثالث في التحرك القوي داخل سوق الانتقالات خاصة بعد تعيين أندريا بيرتا مديراً رياضياً إذ قرر أرسنال زيادة الإنفاق من أجل الوصول إلى اللقب بعد إقصائه من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

تعاقد النادي خلال صيف 2025 مع عدة لاعبين أبرزهم فيكتور غيوكيريس ومارتن زوبيميندي وكيبا أريزابالاغا وكريستيان موسكيرا ونوني مدويلي إلى جانب التعاقد مع إيبيريتشي إيزي بعد إصابة كاي هافيرتز في سوق وصلت قيمة صفقاته إلى نحو 250 مليون جنيه إسترليني. والتزم أرتيتا أيضًا بتطوير الجانب النفسي داخل الفريق بعد بناء علاقة قوية بين اللاعبين وتحويل مركز التدريب إلى بيئة مغلقة تساعد الفريق على التعامل مع ضغوط المنافسة إلى جانب اهتمامه بالتفاصيل الصغيرة مثل الكرات الثابتة وأجواء ملعب الإمارات وطريقة تجهيز غرف الملابس.

أدين أرسنال الموسم بطلاً للدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي أمام بورنموث ليحصد الفريق اللقب رقم 14 في تاريخه ويبدأ الاستعداد لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 30 مايو الجاري سعيًا لتحقيق الثنائية التاريخية.





