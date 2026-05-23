American Reports Accuse Iraqi Leader of Plotting Ivanka Trump's Assassination and 18 Attacks

The article discusses the accusations against Iraqi leader Mohammed Baqir Sadek, who is accused of leading a plot to assassinate Ivanka Trump and carrying out 18 attacks in the United States, Canada, and Europe. The article also mentions the arrest and extradition of Sadek to the United States and his pending trial in Manhattan.

تقارير أمريكية تتهم محمد باقر السعدي بقيادة مخطط لاغتيال إيفانكا ترامب و18 هجوما؛ اعتقل بتركيا ورحّل لأمريكا ويحاكم بمانهاتنتصدّر اسم العراقي محمد باقر السعدي داوود السعدي المسؤول عن كتائب حزب الله العراقية، واجهات الصحافة العالمية، بعد أن كشفت تقارير أمريكية رسمية عن هويته باعتباره «العقل المدبر» خلف مخطط إرهابي دولي جرى إحباطه، كان يستهدف تصفية إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقاً لما أوردته الصحف الأمريكية، نقلاً عن مصادر متعددة ولائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية، فإن السعدي يُعد أحد أخطر العناصر العملياتية المرتبطة بطهران، ووُجهت إليه تهم رسمية بإدارة شبكة إرهابية نفذت واستهدفت منشآت ومصالح يهودية وأمريكية عبر عدة قارات، إلى جانب وضعه ابنة الرئيس الأمريكي على رأس قائمة اغتيالاته. تفيد لوائح الاتهام والمصادر المطلعة بأن المتهم الرئيسي محمد باقر السعدي (32 عاماً)، هو قائد ميداني بارز في ميليشيا «كتائب حزب الله» العراقية المدرجة على قوائم الإرهاب.

وأشارت التقارير إلى أن السعدي لم يكتفِ بوضع إيفانكا ترامب على قائمة الاغتيالات، بل تمكن بالفعل من الحصول على مواد استخباراتية حساسة تتضمن الخرائط الدقيقة والتفاصيل الداخلية لمقر إقامتها في ولاية فلوريدا. وتعود خلفيات هذا الاستهداف إلى دافع انتقامي بحت؛ حيث سعى السعدي إلى الثأر لمقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي لقى حتفه في غارة أمريكية بطائرة مسيّرة في بغداد عام 2020.

ومنذ ذلك الحين، وضع السعدي تصفية أفراد من عائلة ترامب هدفاً رئيسياً له. وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن الدبلوماسي العراقي السابق، انتفاض قنبر، قوله إن السعدي كان يردد علانية بعد مقتل سليماني عبارات توعد فيها بالعقاب بالمثل، قائلاً:ولم تتوقف التهديدات عند الغرف المغلقة، بل قام المتهم بنشر خريطة فضائية لمحيط منزل إيفانكا عبر منصات التواصل الاجتماعي، موجهاً رسائل وعيد باللغة العربية تتحدى إجراءات الأمن وجهاز الخدمة السرية الأمريكي.

تحمل إيفانكا ترامب رمزية سياسية وعائلية كبرى؛ فإلى جانب كونها الابنة الكبرى للرئيس، فقد شغلت منصب مستشارة رفيعة المستوى في البيت الأبيض خلال ولايته الرئاسية الأولى. كما أنها متزوجة من رجل الأعمال جاريد كوشنر، ويقيم الزوجان حالياً في مقر إقامة فاخر بفلوريدا تقدر قيمته السوقية بنحو 24 مليون دولار، وهو الموقع الذي كان تحت رصد الميليشيا. يُصنف السعدي كأحد العناصر العملياتية الخطرة التي تربط بين الفصائل العراقية والحرس الثوري الإيراني.

وحسب وثائق وزارة العدل الأمريكية، فإن السعدي بدأ نشاطه الميداني مع «كتائب حزب الله» منذ عام 2017، ونسج علاقات تنسيقية وثيقة مع القيادة الإيرانية في طهران، حيث كان ينظر إلى الجنرال الراحل قاسم سليماني باعتباره الأب الروحي والداعم المقرب لعملياته. لا تقتصر لائحة الاتهام الموجهة ضد القيادي العراقي على محاولة اغتيال إيفانكا ترامب، بل تتهمه السلطات الفيدرالية بالإشراف والتدبير لـ 18 هجوماً ومحاولة هجوم في الولايات المتحدة، كندا، وأوروبا. وتتضمن هذه العمليات:التخطيط لضرب أهداف ومؤسسات يهودية داخل العمق الأمريكي.

وضعت حدّاً لتحركات السعدي الدولية عملية أمنية قادت إلى اعتقاله في تركيا في 15 مايو الجاري، ليتم ترحيله على الفور إلى الولايات المتحدة. ومثل المتهم أمام محكمة فيدرالية في منطقة مانهاتن بنيويورك لمواجهة حزمة من التهم الثقيلة، أبرزها دعم تنظيم إرهابي، والتآمر لاستخدام المتفجرات، واستهداف منشآت عامة، وهي التهم التي لم يقدم اعترافاً بشأنها حتى الآن. ويقبع السعدي حالياً تحت حراسة مشددة داخل زنزانة انفرادية في مركز احتجاز ببروكلين انتظاراً لاستكمال محاكمته





