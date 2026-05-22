87 فائزاً في مهارات الإمارات 2026: الإمارات يعتمد على مستوى عالي من المهارات والابتكار الإبداعي لتعزيز جاهزيته للشباب لسوق العمل المستقبلي.

وشدد على أن مسيرة «مهارات الإمارات» تاتي على مدى 20 عاماً, لتصبح منصة وطنية رائدة في تقنيتها, حيث ساهمت في اكتشاف وصقل المواهب الوطنية, وصناعة الفرص, وترسيخ ثقافة التميز المهني والتقني في دولة الإمارات.

اختتام مهارات الإمارات 2026 وإعلان 87 فائزاً من 500 مشارك في 37 مهارة بدعم الشيخة فاطمة لتعزيز جاهزية الشباب لسوق العمل اختتمت أمس الجمعة, فعاليات الدورة السابعة عشرة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2026, التي نظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني, تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات», رئيسة الاتحاد النسائي العام, رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة, الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية, وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك», وسط مشاركة واسعة من الطلبة المواطنين في 37 مهارة تقنية ومهنية وفنية, وبمشاركة أكثر من 500 متسابق ومتسابقة من مختلف إمارات الدولة.

شهد الحفل الختامي الإعلان عن أسماء 87 فائزاً وفائزة بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في فئتي الشباب والناشئين, بعد منافسات قوية عكست مستوى متقدماً من المهارات والابتكار والإبداع لدى المشاركين, بما يؤكد تنامي ثقافة المهارات التقنية والمهنية بين الشباب الإماراتي, ودورها في إعداد كوادر وطنية قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً. وحضر الحفل الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي, وزيرة دولة, والدكتور أمين حسين الأميري, الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع, إلى جانب نخبة من ممثلي الجهات الداعمة والرعاة والشركاء الاستراتيجيين للمسابقة.

ألقت الدكتورة ميثاء الشامسي كلمةً نيابةً عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات”, أكدت خلالها أن «مهارات الإمارات» تمثل واحدة من أهم المبادرات الوطنية الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير مهارات الشباب الإماراتي وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل المستقبلي, مشيرةً إلى أن الدولة لا تحتفي فقط بالنسخة السابعة عشرة من المسابقة الوطنية, بل أيضاً بعشرين عاماً من مسيرة «مهارات الإمارات» بوصفها منصة وطنية رائدة كرّست جهودها لتمكين الشباب, وصناعة الفرص, وترسيخ ثقافة التميز المهني والتقني في دولة الإمارات.

وسلطت الضوء على المتابعة المستمرة والدعم الكبير الذي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسيرة «مهارات الإمارات», وحرص سموها الدائم على دعم الشباب الإماراتي وتمكينهم في مختلف المجالات العلمية والمهنية والتقنية, مؤكدةً اعتزاز سموها بما قدمته المسابقة الوطنية على مدى السنوات الماضية من كوادر إماراتية تمتلك مهارات عالية وروح الابتكار والتجديد في مختلف التخصصات. وأفادت الدكتورة ميثاء الشامسي بأن ما تشهده «مهارات الإمارات» من مشاركة واسعة وتنوع في المهارات التقنية والمهنية يعكس حجم الاهتمام الوطني المتواصل ببناء كفاءات إماراتية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل





